RODEN – Zaterdag, klokslag 13:00 vertrekken motoren vanaf de Brink in Roden voor de defiléronde door het dorp. Uitgerust met knuffelberen, -hazen en chocolade-eitjes die de de motordudes morgenmiddag persoonlijk bezorgen bij zieke kinderen in een instelling in de regio. Dit prachtige initiatief is georganiseerd door Egg Run roden. Het beloofd prachtig weer te worden, dus alle reden om de mannen uit te zwaaien!