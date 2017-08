Mountainbikers tot het gaatje in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Wie hem wel eens heeft gereden, die weet het. De jaarlijkse ATB-tocht van ATB-club Zevenhuizen is niet eentje om lichtzinnig te benaderen. Uitrijden is geen garantie en zeker op de langste afstand blijven vaak alleen de sterkste en best getrainde mountainbikers over. De laatste zaterdag van de feestweek van Zevenhuizen staat al jaren traditioneel in het teken van de fietssport en trekt honderden fanatieke en minder fanatieke fietsers naar het sportpark van de plaatselijke voetbaltrots. Uiteraard was er ook dit keer weer een meer dan uitdagend parcours uitgezet voor de deelnemers om zich op stuk te bijten. En met de keuze uit 25 of 50 kilometer was er bovendien voor elk wat wils.