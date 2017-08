Muziek, sport en spektakel voor feestend Norg

NORG – In Norg weten ze hoe je een geslaagd feestje organiseert. Vanaf afgelopen donderdag was het tot en met zondag aan één stuk door genieten in het brinkdorp. Sport, spel en livemuziek vormen al jaren de feestelijke levensader van de Feest4Daagse en dat was gedurende deze negentiende editie natuurlijk niet anders. Een hoogtepunt voor het publiek was zonder meer het ‘Ter land, ter zee en in de lucht’ spektakel dat zaterdag plaatsvond aan de Kerkbrink. In de middaguren eerst voor de kleinere kinderen en ’s avonds voor de grotere ‘kinderen’, want uiteindelijk zijn we allemaal kind zodra het water spettert en het feest volledig is losgebarsten. Het evenement maakte deel uit van de vierkamp, die uiteindelijk werd gewonnen door de ‘Suffers en Bluffers’ op de voet gevolgd door de strijders van team TapFit. Ook muzikaal kan Norg terugkijken op een meer dan geslaagde feest-halve-week. Onder meer Papa di Grazzi, Switch! en George Baker betraden het Norger podium. Als de roes is uitgeslapen en de rook is opgetrokken, gaat Norg onderweg naar –alweer- de twintigste editie van de Feest4Daagse. Dat belooft een extra grote en een extra feestelijk festijn te worden. En dat kan natuurlijk ook niet anders als een verjaardagsfeestje van een megafeest gevierd moet worden, dan gaan we lekker dubbelop genieten. Wij kijken er in ieder geval naar uit!