Muziekdorp Peize!

PEIZE – Een Taptoe van landelijk niveau. Dat was het streven van Volksvermaken Peize, die in samenwerking met Muziekvereniging Noordenveld dit muziekfestijn organiseerden. En eerlijk is eerlijk: het is gelukt. Met een prachtige Taptoe tot gevolg. Aan de vooravond van de jaarlijkse Paardenshow, was het derhalve feest in Peize. Jong en oud liepen uit en genoten van de spectaculaire optredens van de verschillende showbands. Een heerlijke zomeravond in Peize. Hét muziekdorp van de gemeente Noordenveld!