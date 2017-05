Muziekkoepel siert Albertsbaan

RODEN – Nu al een prachtig gezicht: de muziekkoepel op de Albertsbaan in Roden. Het prestigieuze parkeerplein in hartje centrum begint steeds meer vorm te krijgen. De parkeervakken liggen er voor een groot gedeelte al, de meeste bomen zijn geplant en de contouren van de muziekkoepel zijn zichtbaar. Nog een maand te gaan, dan moet de mooiste P van het noorden af zijn. Daarna zijn fase 2 en 3 (onderdelen van de Centrumvisie) aan de beurt. Hoe dat precies vorm gaat krijgen is nog niet helder. Ook de financiën hiervoor schijnen nog niet helemaal rond te zijn.