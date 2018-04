Muziekvereniging Noordenveld ‘In Motion’

RODEN – Op 21 april is de uitvoering van Muziekvereniging Noordenveld. Het thema dit jaar, is ‘In Motion’. Een toepasselijk thema, omdat de muziekvereniging volop in beweging is op dit moment.

Met het Harmonieorkest, twee Color Guard groepen N-Motion Junior en N-Motion Kids hebben ze een spectaculaire show in petto. Tel daar ook nog de showband bij op en het wordt overbodig om te zeggen dat het een mooie show zal gaan worden.

Tijdens de show wil de vereniging bezoekers laten zien dat zij volop ‘In Motion’ zijn. Voor een bijzondere avond vol muziek, show en dans is eenieder welkom op zaterdag 21 april in Sportcentrum de Hullen te Roden. De show begint om 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) en entree kost vijf euro. Kinderen tot vijf jaar hebben vrij toegang. Uiteraard zal er in de pauze weer een loterij worden georganiseerd.