Muziekvereniging Noordenveld organiseert Blazersklas voor volwassenen

RODEN – Steeds meer volwassenen willen graag muzieklessen volgen. Maar ze worden vaak afgeremd, omdat er gedacht wordt dat het te moeilijk zou zijn om een instrument te leren bespelen. Niets is minder waar, muziekvereniging Noordenveld wil dit bewijzen met een uniek project dat nog niet eerder is gestart in de gemeente Noordenveld.

Muziekvereniging Noordenveld gaat starten met een blazersklas voor volwassenen. In 10 lessen komen verschillende aspecten aan bod, waaronder kennismaken met het instrument, het bespelen van het instrument, noten leren lezen en samen spelen. Kortom het hele scala van muziek leren spelen komt voorbij. Maar ook voor volwassenen die al eerder een instrument hebben bespeeld zou deze blazersklas van muziekvereniging Noordenveld een nieuwe start kunnen zijn. Er zijn diverse instrumenten voor dit project beschikbaar gesteld.

“Een muziekinstrument bespelen geeft plezier, het is ontzettend leuk om te doen en het geeft je een super gevoel dat je na een aantal lessen een liedje kan spelen” zegt Jacqueline Hagenauw (49), die na 28 jaar door een weddenschap, afgelopen zomer weer begonnen is met een instrument te leren bespelen.

Ook Gerda Jeeninga (48) is een goed voorbeeld van iemand die na 25 jaar weer begonnen is en nu met haar Euphonium de sterren van de hemel speelt. Gerda is zelfs vorig jaar coördinator van het harmonieorkest geworden. Beide dames hebben samen met Henk Boer, de dirigent van het orkest, en het bestuur van de vereniging het initiatief opgepakt de blazersklas op te richten.

De blazersklas start op woensdag 14 maart a.s. en zal worden gehouden in het muziekcentrum ‘Het Akkoord” van 20.00 tot 21.00 uur. Opgeven voor 5 maart!

Een uniek en gedurfd concept, niet eerder gedaan in de gemeente Noordenveld, maar wel één die belooft een succes te worden.

Voor meer informatie over de blazersklas kan contact opgenomen worden met

Gerda Jeeninga 06-11262214 of Jacqueline Hagenauw 06-22259694

Of mail naar: afdelingorkest@mvnoordenveld.nl

www.mvnoordenveld.nl