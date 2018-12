Muzikaal talent op obs de Marke

RODEN – Franse chansons, pop, sinterklaas én de Engelse wals, het was allemaal te horen op obs de Marke afgelopen donderdagavond. Daar organiseerde muziekdocent en pianoleraar Johan Marsijla met zijn pupillen een voorspeelavond voor ouders, opa’s en oma’s. 14 leerlingen van de Roder muziekdocent speelden op piano en keyboard de sterren van de hemel in een bomvolle aula. Van zie ginds komt de stoomboot tot Imagine van John Lennon. De leerlingen speelden allemaal twee solonummers en eentje samen met meester Marsijla, die z’n pupillen allemaal persoonlijk aankondigde. U raadt het; trotse blikken van ouders die hun talent vastlegden met een smartphone. In de pauze was het tijd voor koffie, thee en banketstaaf. Al met al een heel gezellig en muzikaal avondje uit! Meer foto’s én een filmpje vind je op de website en Facebookpagina van de Krant.