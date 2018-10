MV Noordenveld en Popkoor Puur gezamenlijk in ‘Goud van Oud’

RODEN – Zaterdag 20 oktober aanstaande organiseert muziekvereniging Noordenveld, in samenwerking met Popkoor Puur, het concert ‘Goud van Oud’. Het jaarlijkse concert krijgt met de medewerking van Popkoor Puur een verrassende wending. Ondanks dat de twee muziekinstanties nog niet eerder met elkaar optrokken, belooft het een spetterende avond te worden. Jacqueline Hagenauw van het Harmonieorkest Noordenveld, blikt alvast vooruit.

‘We geven ieder jaar een concert en dit jaar hadden we bedacht om Popkoor Puur te benaderen’, vertelt Jacqueline. ‘Zij waren direct enthousiast. “Dat gaan we doen”, klonk het.’ In het verenigingsgebouw van MV Noordenveld, ‘Het Akkoord’, zal aanstaande zaterdag dus een fraai concert worden gehouden. Thema is ‘Goud van Oud’, wat neerkomt op de klassiekers van weleer. Queen, het bekende ‘Halleluja’, Sweet Caroline van Neil Diamond, Rolling in the Deep van Adele: zomaar een greep uit de gevarieerde muziekcollectie die in Het Akkoord ten gehore zal worden gebracht.

De voorbereidingen op het concert zijn inmiddels al in volle gang, vertelt Jacqueline. ‘Voor de zomervakantie eigenlijk al’, zegt zij. ‘De afgelopen week en de komende week, wordt er samen gerepeteerd.’ Veel tijd om aan elkaar te wennen is er niet, maar dat is volgens Jacqueline geen probleem. ‘Het gaat eigenlijk heel goed. We liggen op één lijn en echt wennen aan elkaar is niet nodig. Het gaat eigenlijk als vanzelf’, besluit zij.

Jacqueline ziet uit naar een vrolijke avond. ‘Natuurlijk zullen er ook serieuzere stukken worden opgevoerd’, voegt ze daar aan toe. ‘Het zijn in ieder geval allemaal bekende nummers.’ Een feest der herkenning dus.

Het Harmonieorkest van de muziekvereniging Noordenveld bestaat uit zo’n 27 amateurmuzikanten. Het orkest staat onder leiding van dirigent Henk Boer. ‘Muziek is één van de mooiste dingen in het leven’, zegt hij. Dat beaamt Suzanne Dullaart, dirigent bij Popkoor Puur. Het popkoor is in 2004 opgericht, waardoor het derde lustrum van dit koor met rasse schreden nadert. Het koor bestaat uit 39 enthousiaste leden.

Ondanks dat het Harmonieorkest Noordenveld ouder is dan Popkoor Puur, blijft het orkest zicht ontwikkelen. Door het inslaan van een nieuwe weg, groeit het orkest flink. Een ander repertoire en een heuse blazersklas zorgen voor nieuwe aanwas. De blazersklas is een uniek concept, wat nu al zijn tweede jaar ingaat. Deze lessen zorgen voor nieuwe leden, die nu ‘as we speak’ in opleiding zijn en uiteindelijk ook mee kunnen spelen in het orkest. Aanstaande zaterdag zal een drietal leden van de blazersklas één nummer meespelen.

Uniek

Het concert in Het Akkoord mag met recht uniek worden genoemd. Niet eerder werd in de gemeente Noordenveld een dergelijk concert georganiseerd. Jacqueline is dan ook enthousiast: ‘Ik denk dat het voor herhaling vatbaar is. Alles gaat in een harmonieuze sfeer’, lacht zij. Ondanks dat het dus vrij nieuw is, belooft het zeker een groot feest te worden. De kreet ‘Herinnert u zich deze nog?’, zal vaak klinken in Het Akkoord

Praktische informatie

Toegangskaarten voor het concert ‘Goud van Oud’, zijn voor vijf euro verkrijgbaar bij de kassa van Het Akkoord, aan de Klimop 2B te Roden. Daarnaast zijn kaarten in de voorverkoop – eveneens voor vijf euro – te koop. Kaarten kunnen gereserveerd worden via afdelingsorkest@mvnoordenveld.nl. Vanaf 19:15 uur kan eenieder terecht in Het Akkoord, waar het concert om 20:00 uur losbarst. Het concert zal tot ongeveer 22:00 uur duren. Zowel Harmonieorkest Noordenveld als Popkoor Puur hopen u te verwelkomen bij dit vrolijke concert.

Wat: Concert ‘Goud van Oud’, door Harmonieorkest Noordenveld en Popkoor Puur

Waar: Het Akkoord, Klimop 2B te Roden

Wanneer: Zaterdag 20 oktober, 20:00 uur

Info: afdelingsorkest@mvnoordenveld.nl en www.mvnoordenveld.nl.