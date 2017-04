MV Noordenveld laat veelzijdigheid zien en horen

RODEN – Het was druk afgelopen zaterdagavond in de Hullen in Roden, waar Muziekvereniging Noordenveld de jaarlijkse uitvoering hield. Dat deden de muzikanten onder de titel ‘It’s Showtime’. Alle facetten van de vereniging kwamen uitgebreid aan bod. Zo lieten jeugdleden voor het eerst de nieuwe uniformen en hun nieuwe show aan het grote publiek zien en bleek ook het harmonieorkest in blakende vorm. Ook de colorguard was present en liet nog één keer de winterguardshow zien. Kortom: de bezoekers kregen een gevarieerde avond voorgeschoteld en genoten van de veelzijdigheid van MV Noordenveld.