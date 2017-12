MV Noordenveld overhandigt cheque aan Voedselbank

NIEUW-RODEN – Afgelopen vrijdag heeft Muziekvereniging Noordenveld een cheque overhandigt aan Voedselbank Noordenveld/Leek. Het betreft een cheque van 669 euro, die de Muziekvereniging ophaalde tijdens de jaarlijkse ‘Majstro’ uitvoering. Deze werd op 28 oktober gehouden in De Pompstee. De Muziekvereniging schenkt de opbrengsten van de entree voor het ‘Majstro’ concert, jaarlijks aan een goed doel. Vorig jaar schonk de vereniging een bedrag aan Stichting KiKa en dit jaar was de Voedselbank aan de beurt.

Peter Jan Kroes, voorzitter van de Voedselbank Noordenveld/Leek, nam de cheque dankbaar in ontvangst. De cheque werd uitgereikt door Gerda Jeeninga namens het Harmonieorkest. Van de cheque worden vleespakketten gehaald, speciaal voor de feestdagen. De overhandiging van de cheque vond plaats bij de Poiesz te Nieuw-Roden.