Nacht van de Nacht in Nietap

LEEK/NIETAP – Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 14e keer georganiseerd op zaterdag 27 oktober 2018. Ook IVN afdeling Leek Nietap heeft hier weer twee jaarlijks terugkerende activiteiten voor georganiseerd

Vaartocht over het Leekstermeer

Met behulp van een aantal fluisterboten wordt een vaartocht langs de boorden van het Leekstermeer georganiseerd. Zowel de lichtinvloed van de stad als het duister richting het Drentse achterland is hier goed te beleven. Ook is het leuk om te luisteren naar de geluiden van de nacht op het water, een nachtvogel die overvliegt, de ganzen die liggen te slapen op het meer en het gekabbel van het water. Onder deskundige begeleiding, met zo min mogelijk lawaai en minimale verlichting zal dit een spectaculaire tocht zijn! Er is per boot deskundige begeleiding aanwezig!

Het aantal deelnemers aan deze boottocht, volwassenen en kinderen, is maximaal 22 personen. Daarom is opgave vooraf noodzakelijk! Dit kan via: info.ivnleeknietap@gmail.com

Verzamelen om 18.45 uur bij Cnossen, Meerweg 13, Nietap en gaan dan varen tussen 19.00 en 21.00 uur. Na afloop is het mogelijk om voor eigen rekening nog een kopje koffie of thee te drinken. Kosten: € 5,00

Beleef het bos met de Nachtwachter

In het donker een boswandeling maken samen met de Nachtwachter? Dat kan op zaterdag 27 oktober 2018. De Nachtwachter woont in het bos, maar vertoont zich overdag nooit. Als geen ander kent hij de geheimen en bijzonderheden van de nacht. Aan kinderen en volwassenen vertelt hij graag over het leven van dieren en planten in het bos. De Nachtwachter leert jong en oud de nacht beleven door te ruiken, proeven, horen en zien.

We zullen de Nachtwachter ontmoeten in het Nienoordbos te Leek. We starten om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats Landgoed Nienoord, Infocentrum, Leek.

Wil je deze kans om de Nachtwachter te ontmoeten niet missen, geef je dan snel op (tot 26 oktober!) voor deze wandeling. Dat kan bij Edith Barf via tel.nr. 06-18962893 of via de email: info.ivnleeknietap@gmail.com.

Deze excursie is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en hun volwassen begeleider(s). Er kunnen maximaal 20 deelnemers (incl. begeleiders) mee. Dus begeleiders, wellicht wilt u ten behoeve van de kinderen niet met te veel volwassenen mee. Er is deskundige begeleiding vanuit het IVN aanwezig. Kosten: kinderen t/m 12 € 2,50 / begeleiders € 1,00