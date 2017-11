Najaarsproeverij trekt ruim 100 lekkerbekken

RODEN – Nog niet eerder trok de Najaarsproeverij van ’t Wapen van Drenthe, Cruwijn, ‘t Vishuys en de Zuivelhoeve zoveel mensen. Afgelopen zaterdag proefden vele lekkerbekken van wijnen en bijpassende hapjes in het restaurant op de hoek van de Heerestraat. Ruim 100 man meldden zich van te voren aan, weet inspirator van de proeverij Bertjan Stadman. “Dit keer was er zoveel belangstelling, dat we de avond op moesten delen in twee vakken. De kracht zit hem in de samenwerking. Mensen kunnen voor slechts 5 euro proeven van de nieuwste wijnen én ontdekken welke hapjes goed smaken bij bepaalde soorten. En wanneer ze een doosje wijn bestellen, krijgen ze de 5 euro weer terug. Ook de Zuivelhoeve en ’t Vishuys deden goede zaken: veel bezoekers gingen de deur uit met een gevulde tas vol heerlijkheden. Het Wapen van Drenthe noteerde heel wat kerstmenu’s. En het publiek? Dat genoot van een heerlijke avond. Een schoolvoorbeeld van win-win-win dus!