Nederlands kampioenschap meisjes voetbal bij VV Roden

RODEN – Zondag 17 juni wordt er op de velden van VV Roden gestreden om het Nederlands kampioenschap meisjes voetbal 11 jarigen. Dit is een uniek toernooi die maar weer eens onderstreept dat meisjes voetbal tegenwoordig razend populair is. Maar liefst 24 teams doen mee aan dit toernooi. In de morgen vinden de poule wedstrijden plaats en na de middag pauze word er toe gewerkt naar de finale welke om 16.00 uur op het programma staat.

De voetbalvereniging Roden heeft dit toernooi toegewezen gekregen omdat Roden in het verleden bewezen heeft dergelijke toernooien prima te kunnen organiseren. Uit het hele land komen de 23 teams naar Roden, natuurlijk aangevuld met een eigen team van Roden.

Het niveau zal bijzonder hoog zijn en volgens kenners een genot om naar te kijken. Ongedwongen, enthousiast en veel techniek typeert deze leeftijdscategorie. De teams hebben zich de afgelopen maanden kunnen plaatsen voor dit toernooi, door middel van voorrondes in het hele land.

Het toernooi zal zondag morgen om 09.30 uur worden geopend door middel van het voorstellen van de teams en het spelen van het Wilhelmus, het betreft hier dus een toernooi voor het Nederlands kampioenschap.

Op de foto staat Marianne Hagenauw samen met een aantal meiden welke deel zullen nemen aan het kampioenschap. De beker welke zij vast houden is de wissel beker voor het Nederlands kampioenschap. Wie gaat er mee naar huis ?

Bent u geïnteresseerd kom dan gerust een kijkje nemen, de toegang is gratis.