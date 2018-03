Nestkastjes geplaatst in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Vorig jaar werd NDCE Westerkwartier (Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie) benaderd door de gemeente Leek voor een mogelijk nestkastenproject, speciaal bedoeld voor koolmezen. Uit ervaring blijkt namelijk dat koolmezen ingezet kunnen worden voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze hinderlijke rups komt met enige regelmaat in de gemeente Leek voor. De koolmezen eten de rupsen op, zodat ze op een milieuvriendelijke manier zorgen voor minder overlast van met name de irriterende haartjes van deze rupsen.

NDCE en de gemeente Leek hebben over het idee van gedachten gewisseld met als resultaat het aanbieden van het nestkastenproject aan de basisscholen in de gemeente Leek. De nestkastjes zijn als bouwpakket gemaakt door medewerkers van Stichting De Zijlen in Doezum.

NDCE heeft het project onder de aandacht gebracht van de scholen en daarop werd enthousiast gereageerd door het Veenpluis in Zevenhuizen, de Springplank en de Stapsteen in Leek en de Regenboog in Tolbert. De kinderen hebben met veel plezier gewerkt aan het in elkaar zetten en het verven van de nestkastjes, daarbij geholpen door een aantal ouders.

Het Veenpluis was de eerste school die zich meldde en daarom wordt daar op donderdag 5 april 2018 om 10.30 uur door wethouder Karin Dekker het eerste nestkastje opgehangen.