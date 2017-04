Netwerkbijeenkomst voor ondernemers die zaken willen doen met gemeente

NOORDENVELD – Zoveel mogelijk kopen bij lokalen ondernemers, daar streeft Noordenveld naar. Want dat is weer goed voor de economische motor van de gemeente. En dankzij nieuwe wetgeving van eind vorig jaar is het mogelijk om nóg meer op lokaal te sturen. Ondernemers die ook zaken willen doen met de gemeente kunnen zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomst op 1 mei, hoe toepasselijk, de Dag van de Arbeid. Wethouder Jos Huizinga over het inkoopbeleid van Noordenveld:

“Als gemeente proberen we –waar mogelijk- zoveel mogelijk bij ‘onze eigen ’bedrijven te kopen. Bedrijven binnen onze gemeentegrenzen bedoelen we daarmee. Dat vinden we belangrijk, want iedere euro die hier wordt besteed, wordt hier ook weer uitgegeven. En dat is goed voor de economische motor van onze gemeente. Uiteraard is ook hiervoor wet- en regelgeving vastgesteld waar we rekening mee moeten houden, maar daarin zit sinds eind vorig jaar -dankzij nieuwe wetgeving- méér ruimte. We proberen maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Voor bedragen onder 209.000 euro voor leveringen en diensten zijn we vrij om onze partners te kiezen voor een mogelijke aanbestedingsprocedure. Heb je een goed verhaal, sturen we op lokaal! De uitgaven voor inkoop ligt voor onze gemeente op zo’n 30 miljoen euro. Dat lijkt misschien veel, maar op 30.000 inwoners is dat een normaal bedrag. Het meeste geld gaat op aan uitgaven met betrekking tot het sociale domein. Inkoop van zorg. Jarenlang ging het gros van het budget op aan openbare werken, infrastructuur: bestrating en riolering. Sinds de transitie in de zorg is dat andersom. Soms moet je ook keuzes maken. Is het zo erg wanneer je een stukje asfalt mist? Of is het erger dat een hulpbehoevende niet langer verzorgd kan worden? Dat raakt pas echt. Je komt dicht bij de mens. Zorg moet goed geregeld zijn. Wij werken samen met grote partijen, maar ook met lokale, kleinere partners zoals je kunt zien op onze website van de totale inkoopomzet wordt 10 procent ingekocht bij lokale bedrijven. In totaal blijft ca. 30 procent van de inkoop in de regio. Als het aan ons ligt, wordt dat nog meer. We willen lokale bedrijven meer aan ons binden. Daarom organiseren we op 1 mei een netwerk/voorlichtingsavond voor bedrijven in onze gemeente. Het doel is om de samenwerking te versterken. Noordenveld heeft zoveel moois te bieden!” Datum: maandag 1 mei van 19.30 tot 22.00 uur in de Pompstee, Brink 25 te Roden. Tijdens de bijeenkomst wordt verteld over het inkoopbeleid van de gemeente, de werkgeversdienstverlening en het sociaal domein. Opgeven kan via de website van de gemeente.