Netwerkbijeenkomst ZZP’ers Noordenveld

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld organiseert een netwerkbijeenkomst voor zelfstandigen zonder personeel, ZZP’ers dus. Ben jij een ZZP’er en wil je bijgepraat worden over interessante onderwerpen? Kom dan dinsdag 13 februari om 16.30 uur naar de Netwerkbijeenkomst voor ZZP’ers in de Health Hub in Roden.

De volgende onderwerpen komen aan bod: stand van zaken samenwerkingsconcept ZZP collectief Noordenveld (interactief), diverse pitches door diverse ZZP-ers, workshop ‘Krijg de klanten die je verdient’, onderscheidend zijn, klanten vinden en binden door Klaar Zegers, van het bedrijf ‘Onderneem ‘t’. Aansluitend is er nog tijd om te netwerken.

Enthousiast ? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier.