‘Neutje schieten’ luidt druk seizoen Volksvermaken in

RODEN – Op tweede Paasdag – maandag 2 april – vindt het traditionele neutje schieten weer plaats bij Onder de Linden te Roden. Het jaarlijkse evenement vormt het startsein voor een druk seizoen voor de Vereniging Volksvermaken Roden.

Het neutje schieten zelf zal ’s ochtends beginnen met de jeugd. Van 9:30 tot 10:00 uur kunnen zij zich inschrijven en vanaf 10:00 zullen zij de strijd met elkaar aangaan.

Deelname voor de jeugd is gratis en iedere deelnemer krijgt een verrassing mee naar huis.

Het inschrijven voor de volwassenen begint om 11:00 uur en dan zal direct ook aangevangen worden met het neutje schieten. De volwassen deelnemers betalen twee euro per persoon. In ieder geval belooft het neutje schieten weer een gezellige dag, met plezier voor jong en oud. Daarnaast zijn er weer mooie prijzen te verdienen.

Na het neutje schieten barst het drukke seizoen van Volksvermaken weer los. Momenteel zit Volksvermaken namelijk alweer met de wagenbouwers voor de Rodermarkt om tafel, voor de onderwerpen van de parade in september. Maar eerst krijgen we nog de Concours Hippique in Roden, van 10 tot 13 mei. In het concours ligt eigenlijk de oorsprong van Volksvermaken. Op zaterdag zullen de pony’s aan de slag gaan, met ’s avonds een vuurwerkshow. Op zondag is het vervolgens de beurt aan de tuigpaarden.

Ook Kleintje Rodermarkt mag niet ontbreken in het mooie rijtje evenementen van Volksvermaken. De laatste jaren mag Volksvermaken telkens boffen met het weer en zien zij de plaatselijke horecagelegenheden uitpuilen.

In juli staat ‘Roden proeft’ weer op het programma. Het doel is dan om ook buiten de grenzen van Roden te treden en meer mooie plekken van Noordenveld er bij te betrekken. Met ‘cultureel erfgoed’ als thema – in navolging van het themajaar van de gemeente Noordenveld – belooft dat wederom een fantastisch evenement te gaan worden.

Halverwege juli staat de befaamde Lus van Roden natuurlijk nog op het programma, waaronder de Knight Riders explosief groeit. Dit jaar zal de nachtelijke ATB-rit in ieder geval nog meer deelnemers dan voorgaande jaren trekken, waardoor die activiteit zeker in de lift zit. Inschrijven hiervoor kan via www.knight-riders.nl/.

Voor Volksvermaken staat natuurlijk ook Rock ’n Roon nog op het programma, een evenement wat door de organisatie ieder jaar aantrekkelijk wordt gehouden. Dat is sowieso het hoofddoel van de vereniging: de huidige evenementen levendig en verrassend houden. Het programma belooft in ieder geval weer veel spektakel. En dat programma begint dus op 2 april.