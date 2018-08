Hakiro Gym, gevestigd aan Nijlandspark 10 te Roden, houdt op zaterdag 8 september een open dag. Dit ter ere van hun tien jarig bestaan. Het belooft een drukke dag te worden, met de opening om 12:00 uur van burgemeester Klaas Smid. Vanaf 12:15 zal er een open training voor beginners plaatsvinden, om vervolgens vanaf 14:00 uur over te gaan naar hét hoogtepunt van de open dag: een seminar van kickbokser Nieky Holzken.

De 34-jarige kickbokser uit Noord-Brabant, is een hele bekende in de vechtsport. Zo werd hij wereldkampioen kickboksen in het weltergewicht bij Glory en is hij tweevoudig Europees kampioen thaiboksen. Eind 2015 stond Holzken zelfs centraal in de zesdelige realityserie ‘Nieky Holzken: de knock-out van Brabant’. Deze serie werd op RTL 5 uitgezonden en kreeg later op Spike een vervolg.

Op zaterdag 8 september komt de markante Holzken dus naar Roden. Hij zal een 1,5 uur durende seminar geven en aansluitend vindt er een ‘meet & greet’ plaats. Deelname aan de seminar is gratis en opgeven kan via info@hakirogym.nl. Hiervoor geldt: vol is vol!

Naast de seminar van Holzken, zullen er tussen 12:00 en 17:00 uur allerhande activiteiten voor jong en oud zijn. Zeker de moeite waard dus!