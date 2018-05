Nienoord Truckers maken zich op voor 36ste editie

LEEK – Sinds 1982 organiseert Nienoord Truckers Leek een jaarlijks truckfestijn met start en finish bij In de Klaver te Niebert. Ook dit jaar staat er weer een fantastische dag gepland en wel op zaterdag 26 mei. Dan bieden de deelnemende truckers immers weer plaats aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat levert ieder jaar weer veel plezier en een hoop nieuwe vriendschappen op. De truckrun van deze bijzondere vereniging, is inmiddels niet meer weg te denken uit de regio. Aanstaande zaterdag trekt het prachtige konvooi dus weer rond.

De jaarlijkse terugkerende truckrun is in het leven geroepen om de onderlinge band van truckers levend te houden. Hierbij gaat het om truckers in de breedste zin van het woord. Van zelfstandige chauffeurs tot chauffeurs in loondienst, en van zowel internationale als nationaal gerichte chauffeurs. Gerrit Cazemier, voorzitter van Nienoord Truckers Leek, kan niet wachten tot de 36ste editie van de truckrun losbarst. ‘We hebben wederom meer dan tweehonderd deelnemers’, vertelt hij. ‘Ieder jaar zijn we heel snel volgeboekt. We hebben ook de hele dag wat te doen, waardoor het voor de deelnemers echt een feest is.’ In totaal meer dan tweehonderd trucks dus. Losse trucks welteverstaan, want het is niet meer mogelijk om met trailer deel te nemen aan de truckrun. ‘Dat kan niet, dan komen we met de ruimte niet uit’, licht Gerrit toe.

De organisatie van het evenement werkt samen met Stichting de Zijlen. Via De Zijlen worden mensen benaderd om deel te nemen aan de truckrun. Sommige van die deelnemers komen er al jaren, zo laat Gerrit weten. ‘Dat is mooi om te zien. Sommigen van hen willen dan per se bij de chauffeur op de truck zitten, waar zij voorgaande jaren ook bij op zaten.’ De deelname van deze enthousiaste groep mensen, maakt het volgens Gerrit extra leuk. ‘Ze bloeien helemaal op, als ze op zo’n grote truck zitten.’

De organisatie heeft een bijzonder vol programma op poten gezet. Dat begint al vanaf 8:00 uur, wanneer de deelnemers naar de vrachtwagens worden gebracht. Daar worden zij aan een chauffeur gekoppeld, waarmee ze de gehele ochtend optrekken. Rond 9:00 uur zal de truckrun van start gaan. Waar vorig jaar werd gekozen voor een route richting het noorden, zal de route de deelnemers nu zuidwaarts brengen. Via Niebert, Marum, De Wilp, Siegerswoude, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Zevenhuizen, Nieuw-Roden, Roden, Leek en Tolbert, zullen de trucks uiteindelijk omstreeks 13:00 uur bij In de Klaver te Niebert arriveren.

Daarmee is de truckrun voorbij, maar staat er nog een mooi programma klaar. Zo zal er ’s middags een markt worden georganiseerd en staat er voor de kinderen een groot springkussen. Vanaf 14:00 uur wordt de ‘mooiste truck verkiezing’ gehouden, waarbij er in vijf verschillende categorieën winnaars te bespeuren zijn. Zo is er onder andere een categorie voor oldtimers en werkpaarden (kiepers). Overdag is er muziek. Over het algemeen gewoon lekkere meezingers, maar ’s middags is er eveneens een optreden van countryband The Blizzards. ’s Avonds is er rock ’n roll door de Timboektoeband. Ook de Noord Nederlandse Modelbouw Groep is overdag aanwezig, om veel moois te laten zien. Een verloting kan op een feestelijke dag uiteraard ook niet ontbreken.

Voor de echte truckliefhebber is een bezoek aan Nienoord Truckers een absolute must. Met vrij entree is dit rasechte truckevent een feest voor jong en oud. Voor degenen die de organisatie aan de mouw wil trekken met vragen over het evenement even een waarschuwing: de bekende gele uniformen zijn ingeruild voor spiksplinternieuwe blauwe uniformen. ‘Die gele kleur was natuurlijk een beetje uit’, lacht voorzitter Gerrit.

Opgave voor leden van de vereniging, kan overigens via info@nienoordtruckers.nl.

Wat: Nienoord Truckers Leek

Bestuur: Gerrit Cazemier (vooriztter), Hellen Been (secretaris), Henk Been (penningmeester), Agnes Mandema (ledenadministratie), Herman Snijders (sponsoring), Gert Noordhof (bestuurslid), Wouter Hansma (bestuurslid).

Wanneer: zaterdag 26 mei

Waar: In de Klaver Niebert

Info: www.nienoordtruckers.nl.