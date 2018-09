Niet-gillende keukenmeiden

RODEN – Wethouder Alex Wekema waarschuwde afgelopen zaterdag zijn Twittervolgers voor gillende keukenmeiden. Nou, keukenmeiden waren er zeker – in overvloed zelfs – maar gillen deden ze (gelukkig) niet. Wél was de Keukenmeidenparade een groot succes. Heel indrukwekkend om de ‘meiden’ in ouderwetse klederdracht door het mooie Roden te zien struinen. Het gaf de Open Monumentendagen in Roden nét dat kleine beetje extra. Kijk op pagina 19 voor een kort verslag van de opening van de Keukenmeidenparade.