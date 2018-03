Nieuw beheerdersechtpaar Camping Ot & Sien ontdekt inbraken

RODEN – Het kersverse beheerdersechtpaar van Camping Ot & Sien keek even raar op hun neus, afgelopen zaterdag. Het stel ontdekte namelijk een serie inbraken op de camping tijdens een kennismakingsronde. Onverlaten hebben met een baksteen de ruiten van twee stacaravans in gekegeld. Een caravan is volledig overhoop gehaald en in de andere caravan hebben de inbrekers zelf vermoedelijk een tukkie gedaan, vertelt Jannie Zuidema, die tot voor kort samen met echtgenoot André de camping beheerde. Bij twee andere caravans is er een poging tot inbraak gedaan. De deuren van beide woonwagens zijn vernield. In de allerkleinste caravan, de zogenaamde wifi-caravan, hebben de lieden waarschijnlijk een deel van hun buit verstopt, volgens Zuidema. “We hebben daar spullen gevonden, maar weten nog niet van wie ze zijn. Dat wordt op dit moment onderzocht. We hebben aangifte gedaan bij de politie. Erg triest natuurlijk. Helemaal nu we net zo blij zijn dat we een nieuw beheerdersechtpaar gevonden hebben. Een enthousiast, net gepensioneerd stel uit Roden. Namen noem ik nog niet, we willen eerst onze leden informeren.” Wat er precies weg is, is bij het uitkomen van deze krant nog niet bekend. De camping beschikt niet over een camerasysteem omdat het tijdens de winterperiode is afgesloten van stroom en water. Zuidema vermoedt dat daar mogelijk wel verandering in komt. “We willen toch eens kijken naar de beveiligingsmogelijkheden.”