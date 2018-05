Nieuw burgerinitiatief: Muziek Coöperatie Peize van start

PEIZE – De initiatiefnemers hebben de oprichting van Muziek Coöperatie Peize (MCP) perfect getimed. Het festivalseizoen is losgebarsten en velen broeden op nieuwe muzikale en culturele activiteiten in Peize. Zo is er op16 juni Pais Sonic (muziekfestival in Peize (3 podia, 18 bands)). Maar ook de komende weken zijn er mooie muziekactiviteiten die door verschillende initiatiefnemers binnen Peize worden georganiseerd. Er is een keur aan activiteiten waardoor iedereen die van muziek houdt aan zijn trekken kan komen. Dat varieert van pop, rock, blues en klassiek tot Hollandse smartlappen en piratenfestival. Zowel op professioneel als op amateurniveau, voor en door jong en oud. Muziek en cultuur verbindt en houdt het dorp levendig en aantrekkelijk om er te wonen en te leven.

‘Naast het feit dat alle muziekstijlen vertegenwoordigd zijn hebben deze initiatieven gemeen dat het heel wat organisatietalent en lef vergt om grote maar ook kleine activiteiten te organiseren’, aldus MCP-voorzitter Maarten Bunnik. ‘Er komt heel wat bij kijken naast het vastleggen van de ‘artiesten’ zelf moet daarbij gedacht worden aan bijvoorbeeld: locatie, vergunningen, communicatie en promotie, licht & geluid, veiligheid, openbare orde, afstemming qua agendaplanning.’ ‘En vergeet de financiën niet’ vult de penningmeester Joost Jansonius aan. Dit alles is er op gericht om in Peize voor ieder wat wils te organiseren.

Joost is zelf één van de organisatoren van Pais Sonic (een initiatief dat voorkomt uit Paispop en Paiser Proms) geeft aan dat bij hem en meer mensen het vermoeden bestond dat er zelfs initiatieven zijn waarvan wij het bestaan niet weten. Hoe dat komt? Omdat een idee voor een initiatief snel geboren is maar dat de initiatiefnemers vervolgens vastlopen of niet goed weten waar te beginnen. Dat was dè reden om Muziek Coöperatie Peize te starten. MCP wil ook de reeds aanwezige krachten, kennis en ervaring in het dorp bundelen en inzetten om bij alle initiatieven de kans van slagen te vergroten.

Secretaris Caroline de Werd-Eijsink verklaart waarom er voor de vorm van een coöperatie is gekozen. Het grote voordeel van een coöperatie is dat bestaande initiatieven blijven bestaan. Of het nu om bestaande stichtingen of verenigingen gaat of gewoon om personen, iedereen in Peize kan lid worden en meebeslissen. MCP wil bestaande en nieuwe initiatieven ontlasten en ondersteunen. Daarnaast wil de MCP ontzorgen bij de aanvraag van vergunningen en de financiën zoals sponsoring en subsidies. Wat enorm geholpen heeft is de advisering en begeleiding hierbij van Holland & Van der Woude notarissen & adviseurs te Roden en de Coöperatieplanner van de Rabobank.

Maarten Bunnik wil benadrukken dat MCP bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunt en stimuleert. ‘We hebben voor zover we konden nagaan met de meeste bestaande initiatieven gesproken en onze ideeën getoetst. Ook hebben we bij de totstandkoming van het doel van de coöperatie de suggesties van bijvoorbeeld middenstand, horeca en de gemeente Noordenveld meegenomen. Zoals Caroline al aangaf kan iedereen lid worden van MCP en meebeslissen over bijvoorbeeld de kalender, verdeling van de middelen etc. Hierover willen we iedereen in Peize nader informeren en in de gelegenheid stellen om vragen te stellen tijdens een informatieavond.’

Iedere muziekliefhebber of geïnteresseerde inwoner van Peize is van harte welkom op 22 mei vanaf 19:30 uur in Café Ensing in Peize om met de initiatiefnemers en elkaar in gesprek te gaan over de Muziek Coöperatie Peize of om eigen ideeën in te brengen. Reageren of vragen? Info@MuziekcoöperatiePeize.nl