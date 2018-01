Nieuw in Oostwold: baby Thijs!

OOSTWOLD – Babygeluk in Oostwold! Op 4 januari om 22:33 is Thijs Hindriksen in het Martini Ziekenhuis geboren! Een flinke, gezonde spruit met zijn 54 centimeter en 4170 gram. Moeder Joyce en vader Patrick kunnen hun geluk niet op. En grote broer Niek van vijf al helemaal niet. Apetrots is hij op zijn kleine babybroertje. Lang hoefde Thijs niet in het ziekenhuis te verblijven. Hij doet het zó goed, dat –ie lekker met papa en mama mee mocht naar Oostwold. Thijs wordt net als baby Lars, zoontje van de trotse Feikje en Arjan van der Velde die op 1 januari om 12:00 geboren werd, met prachtige cadeaus in de watten gelegd. Alle cadeaus zijn beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.