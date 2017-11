Nieuw kunstcollectief DNA opent expositie in Galerie Barth Art

RODEN – Een wel heel bijzondere expositie aankomende zaterdag in de Roder Galerie Barth Art. Het is namelijk de allereerste van het nieuwe Drenthsch kunstcollectief De Noordelijke Abstracten (DNA). Vanaf zaterdag is het werk van Rob Koedijk, Wilma Wassing, Emy Noya, Sikko Mulder, Rineke Hollemans en Rita Simons te bewonderen. Sjors van der Heide verricht om 16 uur de opening. Nieuwsgierig naar het werk van deze noordelijke kunstenaars? Iedereen is van harte welkom op zaterdag 11 november! Uiteraard onder het genot van een lekker hapje en drankje. Galerie Barth-Art, Padkamp 21 te Roden.