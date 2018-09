Nieuw-Roden gaat voor goed vervolg in Derde Klasse

NIEUW-RODEN – Na een keurig seizoen als promovendus, maakt vv Nieuw-Roden zich op voor het tweede jaar in de Derde Klasse. De Derde Klasse B welteverstaan. Een klasse met overwegend Drentse en Groningse clubs, waar het vorig jaar Groningse en Friese clubs waren. Voor Nieuw-Roden moet het komende jaar wederom een stabiel seizoen opleveren. De Blauwhemden hebben namelijk al aangetoond de Derde Klasse aan te kunnen.



In de competitie bij Nieuw-Roden vallen een aantal namen op. Zo zijn SVZ en VAKO tegenstanders uit de streek. Beide ploegen kwamen in het voorjaar van 2017 in het nieuws, toen een fragment waarin liefst vijf overtredingen in een tijdsbestek van tien seconden, de uitzending van Voetbal Inside haalde. Ook Veendam 1894 is een leuke tegenstander. Met oud-profs Angelo Cijntje en Marnix Kolder, is dat een hele aansprekende tegenstander.

De selectie van Nieuw-Roden is intact gebleven. Dat moet voor de Nieuw-Roners een hele opluchting zijn. De ploeg presteerde vorig jaar namelijk uitstekend en wil ook dit jaar hoge ogen gooien. Vorig jaar grepen de Blauwhemden net naast een periodetitel. Maar een zevende plaats is zeker geen kattenpis voor een promovendus. Of Nieuw-Roden dit jaar wél klaar is voor een periodetitel, zal moeten blijken. In ieder geval treft het in de Derde Klasse B een aantal aardige tegenstanders.

De ‘blauwen’ van de Zevenhuisterweg kunnen tijdens de eerste competitiewedstrijd, zondag 23 september, direct aan de bak. Het Veendam van Cijntje en Kolder komt dan op bezoek. Ook de tweede wedstrijd wordt een mooie. Op bezoek bij SVZ, zal Nieuw-Roden – op het pas herstelde gras van de Zeijenaren – voor de drie punten spelen.

Vervelend voor de Nieuw-Roners zijn de blessures van de gebroeders Drent, die hierdoor zomaar eens de start van de competitie zouden kunnen missen. Daarnaast is de bekerreeks nog weinig enthousiasmerend te noemen. Met een 2-2 gelijkspel tegen Vierde Klasser TLC en een magere 1-0 overwinning op Surhuisterveen, zal men niet heel tevreden zijn. Nieuw-Roden zal hopen snel in vorm te komen, om een goed begin van de competitie te draaien.