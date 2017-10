Nieuw Roden VR1 koploper tweede klasse

NIEUW RODEN – Op een gure zaterdagmiddag speelden de dames van Nieuw Roden hun vijfde competitiewedstrijd op de thuisbasis aan de Zevenhuisterweg. De tegenstanders uit het oost Friese Bergum waren bepaald geen hoogvliegers op de ranglijst, maar in tweede klasse KNVB spelen echt geen slechte ploegen. Ook deze tegenstander diende het daarom dan ook serieus genomen te worden. Met een bijna volledige selectie kon Nieuw Roden aantreden, alleen de langdurig geblesseerde Jildau Huitema moest verstek laten gaan. Jildau werd meer dan voortreffelijk vervangen in de laatste wedstrijden door Sanne Bijlstra als laatste man. Sanne is een speelster die het spel goed kan lezen, daardoor stond ze vrijwel altijd goed in de positie en met haar snelheid gecombineerd met zekere vinnigheid was ze een slot op de verdediging van Nieuw Roden.

Eerste helft

Om half drie mochten de dames van de scheidsrechter beginnen met de wedstrijd. Het was al gauw duidelijk dat Nieuw Roden voetballend de bovenliggende partij was. Daartegen bleek dat de dames uit Bergum fysiek erg sterk waren en het duel opzochten om het Nieuw Roden zo lastig mogelijk te maken. In dit soort wedstrijden was het zaak om snel mogelijk te scoren om het moreel van de tegenstander te breken. Coach Wiebe Kooiker hoefde niet lang te wachten, al in de tiende minuut een combinatie van het levensgevaarlijke tandem Amber Bandringa en Renee Huizinga. De beste speelster van het afgelopen zaalvoetbal seizoen in de eredivisie Renee scoorde van dichtbij de gewenste 1 – 0. De dames van Bergum lieten het kopje echter niet hangen en stroopten gewoon de mouwen op onder aanmoedigingen van hun fanatieke coach. Ondanks dat de wedstrijd merendeels op de helft van de tegenstander werd gespeeld lukte het Nieuw Roden niet om de 2 – 0 te scoren. Toen de scheidsrechter floot voor de rust, had Bergum dan ook nog steeds vertrouwen in een goed resultaat in deze wedstrijd. Nieuw Roden had dan ook de wedstrijd nog niet gewonnen en zou in de tweede helft zeker nog aan de bak moeten.

Tweede helft

In de tweede helft was het weer nog somberder als in de eerste helft, het zou op deze zaterdag snel donker worden. De dames van Bergum waren in tegenstelling tot de eerste helft goed in staat om in het begin van de tweede helft wat verder van het eigen doel te spelen. Daardoor had Nieuw Roden het lastig om gevaarlijk te worden, Bergum kwam wat vaker richting het doel van Nieuw Roden. De aanvalsters van Bergum konden echter geen vuist maken tegen het ijzersterke centrale duo van Nieuw Roden dat vandaag bestond uit Larissa Nijland en Sanne Bijlstra. Dan in de 61ste minuut laat Nieuw Roden zien dat het speelsters heeft met extra kwaliteiten. Na een overtreding van Bergum mocht de centrale spits Amber Bandringa een vrije trap nemen op een kansrijke plek net buiten de 16 meter. De keepster van Bergum stelde een muur op, Amber raakte de bal perfect, met fraaie boog vloog de bal hard en hoog in het dak van het doel, de 2 – 0 was een feit. Deze dreun kwamen de dames van Bergum niet meer te boven, op enig mededogen van Nieuw Roden hoefden ze niet te rekenen. In de 71ste minuut is het de rechtsbuiten Martine Kooiker die onstuitbaar het strafschop gebied binnen denderde, net binnen de vijf meter schoot Martine van dichtbij flinterhard de bal in de korte hoek voor de 3 – 0. Voor de dames van Bergum ging nu spreekwoordelijk het licht uit op een snel donker wordend voetbalveld. In de 75ste minuut een snelle combinatie, centraal op de middenlijn lanceerde Larissa de op rechts oprukkende Martine. De voorzet leek te worden onderschept door een verdediger van Bergum, maar deze mist de bal, de nu vrijstaande Amber Bandringa wist wel raad met dit buitenkansje. De bal werd met een vloeiende beweging in één keer tegen de touwen van het net gewerkt. De 4 – 0 werd hiermee op het scorebord gezet. Het bleef bij deze stand, Bergum kon niet meer en Nieuw Roden hoefde niet meer.

Resultaten

Nieuw Roden deed met dit resultaat weer goede zaken in de competitie, het is weer koploper op de ranglijst. De zaken gaan goed voor de dames van Nieuw Roden, het is de laatste jaren steeds weer kampioen geworden op het veld. Het staat nu met KTP Nieuw Roden ongeslagen aan kop van de zaal eredivisie voor vrouwen. Afgelopen zondag wonnen de meisjes van Nieuw Roden O19 het eerste landelijke zaalvoetbaltoernooi/competitie van andere topteams van Nederland. Daar waar je denkt het kan niet beter, weten de dames uit Nieuw Roden iedereen te verbazen, waar zal dit eindigen? Er is een combinatie gevonden van zaalvoetbal en veldvoetbal die werkt en die alle critici met klinkende resultaten de mond snoert. Verslag en foto’s: Anne Takens.

Next game; Lycurgus Vr1 – Nieuw Roden Vr1

Zaterdag 4 november 14.30 uur, Sportpark West-End.