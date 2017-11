Nieuw Roden VR1 worstelt en komt boven tegen Groen Geel VR1

NIEUW RODEN – Op deze zaterdag hadden vele kinderen gewacht, de lampions stonden klaar om vanavond zingend de huizen bij langs te gaan. Dankbaar en vrolijk zouden ze de traktaties verzamelen in de rugzakken, lekker snoepen verveelde nooit. Ook op deze zaterdag was het weer tijd voor een thuiswedstrijd van Nieuw Roden VR1. De tegenstander voor vandaag was Groen Geel VR1 uit Groningen, een voetbalvereniging voor (ex) studenten en starters. Bij winst zou Nieuw Roden aan de top van de ranglijst blijven meedoen, bij winst van Groen Geel zou de club uit Groningen aansluiting vinden vanuit de middenmoot bij top van de ranglijst. Het weer was vandaag onvoorspelbaar, waarbij een vriendelijk zonnetje af werd gewisseld met gure regenbuien. Typisch weer voor een regenboog, dit optisch effect dat wordt veroorzaakt door de breking en weerspiegeling van licht in de waterdruppels kwam vanmiddag dan ook regelmatig voor in de lucht boven het sportpark aan de Zevenhuisterweg.

In het doel van Groen Geel stond een bekende verschijning, namelijk Teuny Bosma. Het vorige seizoen van de zaal eredivisie voetbal verdedigde ze het doel van Drachtster Boys. Dat team schreef geschiedenis, het won het landskampioenschap, de KNVB beker en de supercup. Ze lag te vaak KTP Nieuw Roden in de weg van de ambitie van KTP Nieuw Roden voor de zo gewenste titels, wat zou ze vandaag kunnen doen om het Nieuw Roden lastig te maken?

Eerste helft

Om 13:00 begon de wedstrijd op een door de vele regen zwaar en drassig veld. Groen Geel begon fel aan de wedstrijd en zette bij balbezit gelijk druk op de bal. Als Nieuw Roden probeerde de bal rustig rond te spelen in de achterste linie, gleed Larissa Nijland van Nieuw Roden op de rand van het zestien meter gebied uit. De spits van Groen Geel was er als de kippen bij om de bal op te pikken, het harde schot vloog langs onze kansloze keepster Anique Hoogeveen. Al in de eerste minuut keek een verbouwereerd Nieuw Roden zomaar tegen een 0 – 1 stand aan. Een fanatiek Groen Geel gaf Nieuw Roden in het verder verloop van de eerste helft weinig ruimte en tijd, daarbij won het teveel duels. Nieuw Roden werd in de eerste helft volledig overlopen, het middenveld van Nieuw Roden hield op te bestaan. Groen Geel beheerste het kantelen tot in de perfectie, daardoor won het ook veel tweede ballen doordat het altijd in over tal was. Nieuw Roden was niet in staat om het spel te verleggen van de ene kant naar de andere kant om te profiteren van ruimte die er echt wel was. Op een enkele counter van Nieuw Roden na, waarbij Teuny Bosma altijd goed stond, heerste Groen Geel in de eerste helft. De 0 – 1 was dan ook een magere afspiegeling van de verhoudingen in het veld. Toch wist een worstelend Nieuw Roden met enige moeite de 0 – 1 naar de rust te brengen.

Tweede helft

Dan begint de tweede helft, Nieuw Roden had een bliksemstart, al in de eerste minuut ontsnapte de altijd gevaarlijke Amber Bandringa vanaf de middellijn. In een verwoestende sprint liet ze verdedigsters van Groen Geel de hielen zien. De geweldig keepende Teuny was ditmaal niet in staat om Amber te stuiten, koel en zakelijk schiet ze bal in de rechterhoek van het doel voor de 1 – 1. Groen Geel gaf niet op en ging vol voor de 1 – 2, Nieuw Roden was in de tweede helft echter een compleet andere ploeg. De bal ging nu simpel over de grond, daardoor begonnen de combinaties te lopen. Nieuw Roden kon nu meer van het eigen doel af spelen, de druk van Groen Geel werd in het verloop van de tweede helft steeds minder. In de 63ste minuut is het Renee Huzinga die over rechts doorkwam, op snelheid legde ze de bal terug op de inkomende Amber Bandringa. Die haalde genadeloos de trekker over en deed het net maximaal bollen. De vreugde was echter van korte duur, de scheidsrechter floot voor buitenspel, de verontwaardiging bij de spelers van Nieuw Roden was ongekend groot. Er is echter nog nooit een scheidsrechter geweest die bezwijkt voor protesten van spelers……In de 70ste minuut dan gerechtigheid, Amber Bandringa mocht na een hands bal van een verdedigster van Groen Geel een penalty nemen. Ze zouden een keer de snelheid van het schot van Amber moeten meten, keepster Teuny heeft de bal waarschijnlijk alleen maar kunnen horen. De 2 – 1 werd uitbundig gevierd, het leek de definitieve wending in deze spannende wedstrijd. In de 81ste minuut kreeg Nikki Bosman op rechts de bal, halfhoge voorzet werd door Grytsje van den Berg met een snoekduik in het doel gewerkt. De 3 – 1 door de bekendste juf van de gemeente Noordenveld was een feit. In de 90ste minuut een voorzet van Renee Huizinga, de schoenmaat van Grytsje van den Berg was net een maatje te klein, Amber Bandringa schoot echter wederom de bal onhoudbaar in het doel van Groen Geel. De 4 – 1 overwinning was daarmee een feit. (verslag en foto: Anne Takens)

Twee gezichten

Terugkijkend op de wedstrijd kon je stellen dat zoals ze dat zeggen het een wedstrijd was met twee gezichten. Nieuw Roden moet het niet hebben van fysiek spel, daarin zijn veel tegenstanders in deze tweede klasse beter. Als het echter begint te voetballen, dan is er geen enkele tegenstander in deze klasse bestand tegen Nieuw Roden.

Deze middag stonden voor Nieuw Roden de volgende speelsters voor Nieuw Roden in het veld: Anique Hoogeveen, Anouk van der Donk, Amber van der Donk, Sanne Bijlstra, Tessa Dammer, Femke Mulder, Larissa Nijland, Nikki Bosman, Grytsje van den Berg, Renee Huizinga, Amber Bandringa, Quelly Soumahu, Sharon van der Ploeg, Ilse Mul, Martine Kooiker, Richella Wierenga. Coach: Wiebe Kooiker, Grensrechter: Alex van der Molen.

Next Game; Be Quick Dokkum- VV Nieuw Roden.

Zaterdag 18 november 14.30 uur Sportpark Tolhuispark Dokkum.