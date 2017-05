Nieuwe basisschool start na de zomer in Mensingebos

RODEN – Brede Basisschool (BBS) de Verwondering biedt vanaf september dit jaar onderwijs dat verder gaat dan het aanleren en stimuleren van cognitie. De cognitieve vaardigheden zijn onderdeel van het onderwijs, maar niet enkel het hoofddoel. De balans tussen hart, hoofd en handen staat centraal, volgens mede-initiatiefneemster Marjan Kolk.

BBS de Verwondering is een buitenschool. Het onderwijs wordt vormgegeven in en rondom de natuur. De mens als onderdeel van de natuur staat centraal en de seizoenen zijn leidraad binnen ons onderwijs. Eén dag per week zijn alle kinderen de hele dag buiten. De kinderen leren spelenderwijs in de natuur en doen zo allerlei vaardigheden op. De locatie van de school sluit hier dan ook perfect bij aan. De school huurt namelijk het gebouw van scouting Mensinghe in het Mensingebos.

“We zijn enorm trots op deze locatie. De omgeving is precies zoals we in ons hoofd hadden toen we het concept bedachten. Van maandag tot en met vrijdag gebruiken wij een deel van het gebouw en uiteraard zal de scouting zelf het gebouw in de weekenden blijven gebruiken. Het is heel mooi dat we een bestaand gebouw hebben kunnen vinden en we zijn blij dat zowel Scouting Mensinge als de gemeente hier ook hun medewerking aan verlenen.” Aldus Marjan Kolk.

Ook nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 9 en donderdag 11 mei zijn er ‘s avonds informatiebijeenkomsten, hiervoor kun je je aanmelden via de website: https://www.bbsdeverwondering.nl/aanmelden/