Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer: vertrektijden gewijzigd

NOORDENVELD – Op zondag 9 december 2018 zijn de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer ingegaan. Alle vertrektijden voor alle lijnen zijn up-to-date gemaakt zodat ze weer goed bij de realiteit passen. De nieuwe vertrektijden en een overzicht met alle wijzigingen is beschikbaar via de website van Qbuzz.

Qbuzz attendeert de reizigers op de wijzigingen met posters in de bus (een algemene zoals opgenomen als bijlage en voor grotere wijzigingen specifieke posters per lijn), aandacht in de pers, berichtgeving via social media en informatie in de OV-krant die volgende week huis-aan-huis wordt verspreid in Groningen en Drenthe.

Aanpassingen busvervoer tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie gelden de volgende aanpassingen in het busvervoer in Groningen en Drenthe:

Maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28, maandag 31 december en van woensdag 2 t/m vrijdag 4 januari rijden bussen volgens de werkdagen vakantiedienstregeling. Op maandag 31 december rijden bussen tot 20 uur.

Kerstdagen dinsdag 25 en woensdag 26 december en nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari rijden bussen als op zondag.

Bij de inzet van nachtbussen zijn dit jaar geen wijzigingen in de kerstvakantie. Nachtbuslijnen Groningen rijden dus al regulier in de vrijdagnacht (lijnen 417 Roden/Leek en 419 Assen) en zaterdagnacht (402 Eelde/Vries, 417 Roden/Leek, 418 Zuidlaren/Annen/Gieten en 419 Assen).

De vertrektijden van alle bussen is beschikbaar via de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd. De buskalender 2019 met hierin opgenomen de bijzondere dienstregelingdagen in 2019 kunt u op onze website downloaden.