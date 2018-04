Nieuwe grasmaaiers voor Noordenveld

NOORDENVELD – Gisteren heeft de gemeente Noordenveld twee nieuwe grasmaaiers in ontvangst genomen. Wethouders Henk Kosters en Alex Wekema namen officieel de sleutels in ontvangst. De nieuwe machines worden ingezet in Roden en Nieuw-Roden en hebben verschillende voordelen waaronder stillere motoren en een groter maaioppervlak. Deze week is het maaiseizoen weer gestart.

Eén van de gelukkigen die de nieuwe machines mag gaan besturen is Nick, die via een kansbaan uiteindelijk in dienst kwam bij de gemeente. Wethouder Alex Wekema: “De gemeente Noordenveld vindt het belangrijk om haar maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Het kansbanenproject is hier een goed voorbeeld van. We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Met als uiteindelijke doel uit te stromen naar een reguliere baan. Nick was één van de kansbaners die met de juiste begeleiding, vertrouwen en eigen inzet, daarna in dienst kon komen bij de gemeente en nu een volwaardig lid van het team van Beheer vormt.’

Wethouder Henk Kosters: “Inwoners vinden een mooie en schone leefomgeving belangrijk. Met de nieuwe maaimachines kunnen we efficiënter werken doordat er een groter maaioppervlak beschikbaar is. De nieuwe cabines bieden daarnaast beter zicht op de omgeving wat de veiligheid ten goede komt. Daarnaast zijn de nieuwe machines stiller, erg prettig voor de omgeving maar uiteraard ook voor de bestuurders.”