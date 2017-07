Nieuwe huisnummering Peize: ‘Het gaat tenslotte om je eigen veiligheid’

PEIZE – Een goed zichtbaar huisnummer is dag en nacht zichtbaar voor van zowel links als rechts komend verkeer, ook bij weinig of geen licht. Het gaat om een reflecterend driehoekje met zwarte cijfers. Uitermate doeltreffend voor bezoekers en hulpdiensten.

Vrieso Rademaker van de Belangenvereniging Peize is stevig pleitbezorger voor deze nieuwe huisnummering. Samen met de Belangenvereniging uit Altena is dit project opgestart. ‘We hebben dit net uitgezet en merken dat het enthousiasme groot is. Alle huizen in het buitengebied in Peize, en dat zijn er rondom de 430 stuks, hebben een schrijven van ons gekregen. Daar kunnen bewoners op reageren en van een aanbod gebruik maken. De gemeente voldoet ook een deel van de financiering. Nu is het vooral om te doen om mensen bewust te maken van hun bereikbaarheid. Is mijn huisnummer ook goed zichtbaar voor onbekenden en voor mensen van hulpdiensten? Dat is de vraag die mensen zich nu moeten stellen. Als dat niet zo is, dan zou ik er zeker werk van maken,’ laat Vrieso Rademaker weten. ‘Het gaat tenslotte om je eigen veiligheid. Goed bereikbaar zijn maakt daar ook onderdeel vanuit. Deze trein komt nu voorbij, ik zou zo zeggen, inspringen maar.’

Ida van der Klei en Marten Veenhuis wonen met hond Robbie al weer 16 jaar zeer tevreden in het buitengebied van Peize. ‘Het bevalt ons hier nog steeds uitstekend,’ zegt Marten Veenhuis. ‘Rust, ruimte, natuur, het is allemaal prachtig. We willen hier dan ook zo lang mogelijk blijven wonen. Dit project van de belangenverenigingen vinden wij een goed initiatief. Goed, bekenden van ons herkennen onze brievenbus en weten zo waar we wonen, maar onbekenden lopen te zoeken. Wij doen zeker mee.’ Ida van der Klei heeft de papieren inmiddels ingevuld. ‘Volgende week gaan we ze opsturen. Vooral ook in onze straat is het vaak lastig zoeken. Er zijn al eens enkele huizen afgebroken, zodat je ook nog eens met haperingen in huisnummers komt te zitten. Zo bestaat bijvoorbeeld nummer 8 niet meer en woon je dan op 6, dan woont je buurman op nummer 10. En ik zelf ben ons huis ook wel eens voorbijgereden. Ik hoop dat iedereen meedoet. Het is heel functioneel, niet altijd mooi, al die gelijke paaltjes, maar veiligheid staat voorop.’

Vrieso Rademaker verwacht dat de eerste paaltjes en driehoekjes in september worden geleverd. ‘Dit is het moment dat mensen kunnen regeren en ik zou zo zeggen, doen. Dit kan uiterlijk tot 10 juli.’ Inleveren van de enveloppe met bestelling kan bij Roderweg 17, Achterstewold 6 en bij Vrieso Rademaker aan de Wieldraayer 10.

Op de foto Vrieso Rademaker, Ida van der Klei en Marten Veenhuis met hond Robbie.