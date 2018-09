Nieuwe inwoners maken rondrit door gemeente Leek

Programmaonderdelen tijdens de rondrit zijn een bezichtiging van het historische kerkje in Midwolde en een wandeling over landgoed Nienoord. In de Gaveborg te Oostwold is een koffiestop, waar kennis gemaakt kan worden met raadsleden van de gemeente Leek.

De gemeente Leek organiseert deze rondrit één keer per jaar. Uitgenodigd worden alle mensen die in de afgelopen periode in de gemeente Leek zijn komen wonen. Tijdens de rondrit krijgen de deelnemers allerlei informatie over bijzondere plaatsen en nieuwe projecten in hun nieuwe woonplaats. De rondrit gaat door Midwolde, Oostwold, Tolbert, Oostindie, Zevenhuizen en Leek.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat nieuwe inwoners het gemeentehuis weten te vinden en een indruk krijgen van het reilen en zeilen van de gemeente. Bovendien kunnen zij met hun vragen en opmerkingen de leden van het gemeentebestuur weer op ideeën brengen. Het is vanwege de gemeentelijke herindeling de laatste rondrit die de gemeente Leek organiseert.