Nieuwe jassen voor IJsvereniging RAS

ALTEVEER- De mannen en vrouwen van IJsvereniging RAS hoeven de kou niet langer te vrezen. Trijntje Hagenauw van Praktijk voor fysiotherapie ‘Mens In Beweging’ trakteerde ze namelijk op heerlijk warme jassen. Hoewel er niet geschaatst kon worden op de mooiste ijsbaan van Nederland, werd zaterdag de ijsdikte nog wel even gemeten. En dat zorgde, samen met het uitdelen van de jassen voor een historisch moment.

“Als fysiotherapeut probeer ik mensen in beweging te houden”, vertelt Trijntje die praktijk houdt in ’t RAShuys in Roderesch. “De ijsvereniging RAS doet dit op hun manier. Graag ondersteun ik hen hierin. Dit jaar in de vorm van nieuwe jassen. Ik hoop dat de vrijwilligers van de ijsbaan er jarenlang plezier van hebben!”

Beweging, dat is waar de Rassers voor gaan, dat doet RAS niet alleen op de mooie locatie van de baan in de RASdorpen, maar ook tijdens de overige activiteiten, welke voor de leden worden gecreëerd. Want: de RAS-ijsvloer ligt er op dit moment perfect bij, en er kan dus ook worden geschaatst, en wel op zaterdag 17 februari van 18.00 tot 20.00 uur gaat de ijsvereniging RAS met haar leden naar de ijsbaan in Groningen, lekker trainen en zwieren om de winter uit te zwaaien. Iedereen mag zijn / haar familie en vrienden meenemen naar de Kardinge in Groningen. De kunstijsbaan is voor deze speciale gelegenheid open van 18.00 tot 20.00 uur.

Muts en handschoenen voor de veiligheid zijn verplicht, tijdens het schaatsen. Een ieder gaat op eigen gelegenheid naar de Schaats-Tempel van Groningen. Dit alles in samenwerking met de KNSB Gewesten Groningen / Drenthe. In de voorjaarsvergadering gaat het bestuur de puntjes op de i zetten voor de thema-avonden die RAS gaat organiseren in het nieuwe seizoen. Ras; ‘Mensen In Beweging’.

Foto:Trijntje Hagenauw en het bestuur van de ijsvereniging RAS, Merle van der Kooi, Mark Bruggenweerth, HenkJan Oosterbeek, Edwin Kuipers, Kees van Gemert, Bert Evenhuis, Abel Mulder.