Nieuwe plek, nieuwe verwijzing voor gloednieuw Paalboek

RODEN- Het oude vertrouwde Paalboek staat weer in het centrum van Roden. Aan het Julianaplein, ter hoogte bij de afslag Schoolstraat om precies te zijn. Afgelopen donderdagochtend 11:00 uur openende wethouder Alex Wekema het kunstwerk dat verwijst naar het Scheepstra Kabinet.

Voorheen stond het Paalboek aan de Nieuweweg, als verwijzing naar de bibliotheek in Roden, die toen nog was gevestigd aan de Mr. Apothekerstraat. Omdat de bieb verhuisd in naar de Heerestraat besloot de gemeente in overleg met kunstenares Loes Heebink (samen met Shlomo Schwarzberg maker van het kunstwerk) en het Scheepstra Kabinet om het Paalboek een nieuwe bestemming te geven. Al snel werd duidelijk dat dat het Scheeptra Kabinet moest zijn. Alleen de plek voor de nieuwe paal was nog wel even een dingetje. Het Paalboek dat in 1988 is gemaakt was tot 2014 onderdeel van een drietal kunstobjecten die allen verwezen naar de bieb in Roden. Het Paalboek, het Openboek en Gebarentaal. Samen vertelden zij: Het boek = om de hoek.