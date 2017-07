Nieuwe scootmobielritten in de planning

NOORDENVELD – De allereerste scootmobielrit naar Lieveren van afgelopen woensdag was een doorslaand succes. Deelnemers waren zó enthousiast, dat er meer ritten in de planning staan: 19 juli, 23 augustus en 20 september. Ook dit keer vertrekt de stoet vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat in Roden, initiatiefnemer van de ritten. Wie dit niet wil missen, kan zich aanmelden via Welzijn in Noordenveld, telefoon: 050-3176500. Mailen mag ook:postbus@welzijninnoordenveld.nl. Bij aanmelding van 12 personen zit de rit vol. Meedoen kost niets, en voor de koffie wordt gezorgd. En iets lekkers ook. De scootmobielritten worden georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit Zorgplaza, WiN, Noordenveld Beweegt en het Gehandicaptenplatform.