Nieuwe sloten op hekken begraafplaatsen

NOORDENVELD – Alle begraafplaatsen in de gemeente Noordenveld zijn voorzien van toegangspoorten (werkingangen). Deze zijn afgesloten met een slot. In de loop der jaren zijn diverse sleutels van de sloten in omloop geraakt. Het is niet meer te achterhalen wie over een sleutel beschikt. De gemeente heeft besloten om de bestaande sloten vanaf 10 september 2018 te vervangen. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om zonder toestemming van de gemeente de begraafplaatsen te betreden met een voertuig.

Afgeven sleutel

Aannemers die werkzaamheden moeten doen, moeten dit minimaal 24 uur van te voren melden bij de gemeente. Zij kunnen de sleutel dan op de afgesproken datum bij de werkplaats in Roden afhalen. De ontvanger van de sleutel tekent een registratieformulier en de werkzaamheden worden doorgenomen. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond is er nog een eindcontrole en wordt de sleutel weer ingeleverd.