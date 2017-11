Nieuwe tenues voor Impala Heren 1

LEEK – Mondzorgcentrum Leek sponsor Impala Heren 1 Sinds dit seizoen speelt Heren 1 van volleybalvereniging Impala in de derde divisie. Het is Impala gelukt een nieuwe sponsor te vinden om dit team ook meteen geheel in het nieuw te steken. Deze sponsor is Mondzorgcentrum Leek van eigenaar Erik Jan Hommes, die begin 2018 een geheel nieuwe praktijk zal openen in Oostindië. De nieuw outfits werden afgelopen vrijdag aangeboden en meteen in gebruik genomen voor de wedstrijd tegen Vovem ’90 uit Emmeloord. In een spannende 5-setter delfde de thuisploeg helaas het onderspit, maar het vele publiek heeft volop genoten.