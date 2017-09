Nieuwe tuinkleding voor mee-werkers Treftuin

RODEN – Gloednieuwe tuinkleding voor de vrijwilligers en mee-werkers van de Treftuin Roden! En dat dankzij de (behoorlijke) opbrengst van een allereerste vaatje Hollandse nieuwe haring. Het is alweer even geleden (ergens in juni) dat het Wapen van Drenthe, ’t Vishuys en Cruwijn samen de ouderwets gezellige haringparty organiseerden. Tout ondernemend Roden was aanwezig om een lekker visje te happen en te bieden voor het goede doel. Traditiegetrouw werd het 1e vaatje Hollandse Nieuwe per opbod verkocht. De familie Wilner (bekend van de verrukkelijke vleeswaren op de weekmarkt) deed het laatste en hoogste bod: 2.555 euro. Projectleider van de Treftuin Gerie Kleine is maar wat trots op de representatieve outfit voor de mensen van de Treftuin. “Namens de projectgroep wil ik de familie Wilner én de andere Roder ondernemers die ook hun bijdrage hebben geleverd bedanken. Echt een prachtig gebaar!” Er is zelfs nog wat geld overgebleven, weet Gerie te vertellen. “Dat willen we investeren in de tuin. Want we hebben nog genoeg te wensen, haha. Zo willen we graag nog een verhoogde border, een prieel en een picknickplek.” De kleding –polo’s, bodywarmers en jacks- zijn geleverd door Enjoy bedrijfskleding (voor een gereduceerd prijsje volgens bedrijfsleider Paul-Reiné van der Wijk.) Zowel de tuin als de mee-werkers zien er tiptop uit! Alle reden voor een bezoekje dus.