Nieuwe Volksvermakers delen hun ervaringen van de Rodermarkt

RODEN – De Rodermarkt zit er weer op. Het was een fantastische editie, beamen ook de ‘nieuwe Volksvermakers’. Daarmee doelen we natuurlijk op de drie stagelopers, die binnenkort zullen toetreden tot het bestuur van Volksvermaken: Roy Steendam, Irwig de Vos en Wim Oosterhuis. De Krant volgde de eerste Rodermarkt van deze aspirant-bestuursleden en blikt nog eenmaal terug op een héérlijke Rodermarkt!

Donderdag 20 september

We trappen de feestweek af met Roy Steendam. Het immer enthousiaste aspirant-bestuurslid, vond zichzelf al vrij vroeg op de donderdagochtend terug in een vrachtwagen. De Rodermarktfeestweek mag dan officieel pas op de vrijdag beginnen, de dag ervoor gebeurt er al genoeg. Het ophalen van de dahlia’s voor de Rodermarktparade bijvoorbeeld. ‘Ik ben met een paar van de “oude rotten” naar Eelde gereden donderdagochtend’, lacht Roy. ‘Met mannen als Henk Cazemier en Bernard Rademaker. In totaal moesten we vijfhonderd kratjes ophalen. Geen grote klus hoor, bloemen wegen gelukkig niet zoveel.’

Vervolgens moesten de bloemen verdeeld worden over de zestien bouwgroepen. ‘We waren zelf met een grote groep, dus konden ons lekker snel verplaatsen. De bouwteams stonden al met smart op ons te wachten. Ze konden direct beginnen met bloemprikken’, vertelt Roy.

’s Avonds wachtte natuurlijk nog de officieuze opening van de Rodermarktfeestweek. Om het jaar wordt dat ergens anders georganiseerd en dit jaar was Onder de Linden aan de beurt. ‘Even een borreltje doen en proosten op een goede week’, vat Roy samen. ‘Vrijdag moest ik echter werken, dus ik was niet al te laat thuis. Al geef ik toe dat vrijdag een pittig dagje was…’

Vrijdag 21 september

Op de vrijdag ging alles dan écht van start. De Jaarbeurs – en daarmee de NoorderExpo – werd officieel geopend en het bier vloeide rijkelijk. Volksvermaken maakte nog een laatste rondje langs de verschillende bouwgroepen, maar kan verder terugkijken op een rustige vrijdag. Stilte voor de storm natuurlijk, want op zaterdag gaat het los. De Rodermarktparade!

Zaterdag 22 september

Wim Oosterhuis – binnenkort de nieuwe secretaris van Volksvermaken Roden – vertelt over de zaterdag. ‘Ik stond met Rik van der Es bij de Ceintuurbaan Zuid/Norgerweg, om de paradewagens naar de goede plek te wijzen. Toen dit grotendeels in goede banen was geleid, brachten we alle verkeersregelaars een bak koffie. Uiteraard gaat niet álles van een leien dakje. Zo moest er nog een band verwisseld worden bij één van de wagens, maar daar hebben we gelukkig Albertus Lieffering voor’, aldus Wim. Uiteraard moesten alle wagens worden ingevoegd in de karavaan, waardoor Volksvermaken een hectische ochtend achter de rug had. ‘Ja, het is wel even aanpoten. Maar wanneer alles dan loopt, ben je tevreden. ’s Middags, toen de parade onderweg was, kun je rustig ademhalen en écht genieten.’

Wim, die zelf vroeger al wel eens meereed, vond het een mooie ervaring om de parade eens van een andere kant te bekijken. ‘Best hectisch’, is zijn nuchtere conclusie. Rond half vier verzamelde de jury zich in Onder de Linden, waar zij zich beraadden over de uitkomst. ‘Dat was een pittig overleg. Het scheelde namelijk allemaal niet zoveel. De bekendmaking van de prijswinnaars om zes uur, is een mooi moment.’

Nadat ook de avondparade in goede banen was geleid en de wagens op de Albertsbaan geparkeerd stonden, waren de Volksvermakers in de gelegenheid om even na te zitten. ‘Voor een aantal is het nog heel laat geworden, maar zelf was ik rond een uur of half twee thuis. Met de vrijdagavond in de benen, had ik eerlijk gezegd de lamp ook wel uit’, lacht Wim.

Zondag 23 september

Wie concludeert dat de Rodermarktzondag een druilerige dag was, drukt zich zacht uit. Stevig balen, geeft Roy toe. ‘Ja dat was écht jammer. Voor de horeca natuurlijk ook zonde. Ik denk dat het op zo’n dag toch een man of tweeduizend scheelt’, schat hij in. De Jaarbeurs daarentegen trok veel bekijks op die bewuste zondag. Maar voor de Volksvermakers zorgde de regen slechts voor een nat pak. ‘Ik was ’s morgens al vroeg in het dorp. Even met mijn dochter een rondje maken door het dorp. ’s Middags moesten wij voor half vier de praalwagens weer van de Albertsbaan hebben. Deze stonden daar, zodat men de wagens nog even van wat dichterbij konden bekijken.’

Voor Roy was de zondag een vrij rustige dag. ‘Qua werkzaamheden viel het reuze mee. Ik ben aan het eind van de middag nog even naar Het Wapen van Drenthe gegaan, maar heb het niet heel laat gemaakt. Toch blijft de zondagmiddag een hele gezellige middag. Je ziet dan de bekende Roners en overal is de sfeer top.’

Maandag 24 september

De maandag is – net als de zondag – geen ontzettend drukke dag voor Volksvermaken. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt. ‘We hadden een vrij rustige dag, maar moesten nog even naar Lieveren. Ik ben een tijdje weggeweest en wist niet dat er op de maandag traditioneel een oriënteringsrit wordt georganiseerd in Lieveren. Volksvermaken coördineert die rit en zet hem ook uit.’ Irwig mocht zich hoogstpersoonlijk bemoeien met de prijsuitreiking. ‘De stagelopers werden aangewezen om die taak te vervullen’, zegt Irwig. ‘Met 65 wagentjes was het een vrij grote oriënteringsrit moet ik zeggen. Uiteindelijk waren we tot twaalf uur nog bezig met de uitslag. Maar ik moet zeggen: het is deksels leuk.’

Dinsdag 25 september

De dinsdag staat natuurlijk in het teken van de Rodermarkt. Als (aanstaand) Volksvermaker heb je dan een drukke dag, al is er een vaste harde kern die de markt in goede banen leidt. ‘De marktmeesters – Lammert, Peter, Egbert en Albertus – zijn al vroeg in het centrum te vinden’, vertelt Wim. ‘Zelf ben ik ’s ochtends even met familie over de markt gegaan. In de middag was ik natuurlijk in het dorp te vinden. Dan zoek je elkaar als Volksvermakers op en heb je een gezellige middag. Tussen het regelen en organiseren door, heb je namelijk ook je eigen Rodermarkt. De dinsdag was weer hartstikke gezellig.’ Na een drukke week is de dinsdag voor veel Volksvermakers een moment van ontspanning. ‘Het is heerlijk dat je dan niet veel hoeft te doen. Je bent de hele week in touw, maar op zo’n dinsdag kun je even ontspannen. Al moet ik er bij zeggen dat het secretariaat gewoon doorgaat’, vertelt Wim, die na de Rodermarkt officieel de taken van Rik van der Es over zal nemen. ‘Dat houdt in dat er mails moeten worden beantwoord en dat gaat gewoon door tijdens de Rodermarkt. Het is dus niet zo dat je helemaal niets doet.’ Al met al kijkt Wim terug op een fantastische week. ‘Een superweek, absoluut. Het is wel heel intensief, omdat je weinig slaapt. Na de Rodermarkt kan mijn lichaam even bijtanken, haha.’

Woensdag 26 september

De laatste dag van de Rodermarkt staat traditioneel in het teken van het paardjerennen. Officieel: de kortebaandraverijen. Irwig de Vos was er al vroeg bij. ‘We hebben de VIP-tent geplaatst en verder alles opgezet wat er nog niet stond. Omdat het voor mij nieuw was, heb ik goed om me heen gekeken welke verplichtingen wij op zo’n dag hebben. Tot aan een uur of twaalf hebben we het vrij druk gehad. Ik heb met bewondering gekeken naar de strakke organisatie’, vertelt Irwig. Even later stond hij – strak in het Volksvermakenpak – boekjes te verkopen. ‘We hadden geen betere dag kunnen treffen. Het weer zat mee, de ambiance was perfect en aan het eind stond er een terechte winnaar’, meent Irwig. De perfecte omstandigheden betaalden zich uit in (wederom) een record bij de katalysator: er werd voor liefst 31.888,50 euro gegokt.

Na een korte tussenstop in de VIP-tent, wachtte de prijsuitreiking in Onder de Linden. ‘Daarna was het feest. We dronken een biertje en hebben elkaar een hand gegeven. Ik geloof dat Rik van der Es de spreekwoordelijke lichten heeft uitgedaan. Morgen wacht ons nog wat opruimwerkzaamheden. Daarnaast pak ik nog even wat huishoudelijke taken op, want de afgelopen dagen is dat er natuurlijk bij ingeschoten’, lacht Irwig. De Rodermarktfeestweek, geeft hij toe, heeft zijn tol geëist. ‘Fysiek merk je wel dat je een week lang feest gevierd hebt. Vooral zo’n eerste keer is de organisatie heftig, maar je krijgt er ook energie van. Ik heb nu alweer zin in het volgende evenement!’