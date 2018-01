Nieuwe voorzitter Kunstmomenten wil vooral enthousiasmeren

Marten Veenhuis heeft oog voor ‘mooie dingen’

PEIZE – Sinds een aantal weken heeft Stichting Kunstmomenten Noordenveld een nieuwe voorzitter. De in Peize woonachtige Marten Veenhuis, zal de Stichting de komende jaren leiden. Al ziet de beeldhouwer het zelf niet als ‘leiden’. ‘Ik zie mezelf niet als baas of zo. Het bestuur van de Stichting loopt uitstekend, aan mij en het bestuur nu de taak dit zo te houden. En misschien kunnen we het zelfs nóg beter doen.’

Het is duidelijk het huis van een kunstenaar. Een redelijk afgelegen boerderij met veel ruimte om het huis en beeldhouwwerken in de tuin. Een prachtige locatie, waar Marten in alle rust kan werken aan zijn kunst. Marten is sinds een jaar of vijftien beeldhouwer en heeft inmiddels zo’n zeventig werken gemaakt. Hij verkocht er tot op heden precies nul. ‘Mijn beelden zijn niet te koop. Ik maak ze puur voor mezelf. Af en toe doe ik er eentje cadeau aan vrienden of familie. Maar wie mijn beelden wil kopen, heeft pech’, zegt Marten.

‘Ik heb altijd wel oog gehad voor kunst, dat zat er vroeg in. Op school vond ik dat al prachtig. Ik had ook best wel naar de kunstacademie gewild, maar ik groeide op in een andere tijd. Destijds speelden je ouders namelijk een grote rol in je studiekeuze en aangezien carrière maken met een kunstdiploma nogal lastig leek, heb ik voor een andere studie gekozen’, vertelt Marten. Uiteindelijk rolde Marten via zijn eega de beeldhouwkunst in. ‘Zij interesseerde mij voor de beeldhouwkunst, en sinds de eerste slag met hamer en beitel, was ik verkocht.’ Met één beeld is de kunstenaar al gauw een week bezig. ‘Ik ben dan vrij fanatiek. Ik kan moeilijk stilzitten, dus dan werk ik er lang aan. Eén van de dingen die vooral tijd kost bij het maken van een beeldhouwwerk, is het glad maken van de steen. Je koopt de steen als één groot brok, waaruit je een vorm haalt. Die vorm zie je soms al in de steen, maar soms ook niet. Ik weet eigenlijk nooit precies wat ik ga maken, voordat ik met een beeld bezig ga. Hoe dan ook: wanneer ik eindelijk een mooie vorm gecreëerd heb, ga ik bezig met het glad maken van het werk. Dan ben ik uren in de weer met allerlei verschillende soorten schuurpapier.’

Tijdens zijn loopbaan, heeft Marten altijd open gestaan voor de mooie dingen om hem heen. ‘Ik ben moleculaire biologie gaan studeren. Dat is heel wat anders dan de kunstacademie, maar toch waren er raakvlakken. Ik weet nog precies hoe ik geïnteresseerd raakte in die studie. We hadden op school een hele leuke biologie leraar, die hier eens les over gaf. Hij vertelde mij over de cellen van het menselijk lichaam, die allemaal met een soort vliesje omgeven zijn. Vergelijk het met een zeepbubbel. Hoe dan ook: ik vond het verwonderlijk hoe dit werkte en ben mij erin gaan verdiepen. Op den duur werd ik werkzaam in de moleculaire biologie en was ik iedere dag bezig met dergelijke cellen, die ik onder een microscoop bekeek. Ik ben mijn hele leven bezig geweest met iets, wat ik met mijn blote oog nog nooit gezien heb’, vertelt Marten. Het lijken twee uitersten, maar volgens Marten zijn er wel degelijk raakvlakken tussen de moleculaire biologie en de kunst. ‘In rapporten en verslagen moest ik afbeeldingen van cellen bijvoegen. Die cellen moet je dan op een bepaalde manier presenteren, wat weer te maken had met het inzien van de mooie dingen. Ik heb dus altijd mijn ogen open gehouden voor de mooie dingen om mij heen.’

Een oog voor kunst is natuurlijk belangrijk, wil je als voorzitter van Kunstmomenten slagen. Bij Marten is dit zeker aanwezig, en hij hoopt het bij anderen aan te kunnen wakkeren. Enthousiasmeren is zijn toverwoord. ‘Ik zie daarin een belangrijke taak van het bestuur. Daarbij zullen wij ons vooral op de jonge jeugd moeten richten. Veel kinderen komen pas op de middelbare school met kunst in aanraking. Dat vind ik jammer, want daar moet je jong mee beginnen.’ Marten heeft al een idee hoe de jeugd enthousiast kan worden gemaakt. ‘Het is belangrijk dat je een bevlogen persoon hebt die de jeugd weet te prikkelen. Ik stel me dan zo voor dat diegene dan af en toe lessen geeft aan een kleine groep kinderen en ze tijdens die lessen kennis laat maken met bijvoorbeeld schilderen, houtwerk en keramiek.’

Het enthouiasmeren van kunstenaars in spe, reikt verder dan de jonge jeugd. ‘Het gaat er ook om dat je de kunstenaars in Noordenveld weet te prikkelen. Er zijn heel veel kunstenaars hier, daar verkijkt men zich nog wel eens op. Deze regio wordt nog wel eens vergeleken met Bergen in Noord-Holland, een dorp dat wemelt van de kunstenaars’, zegt Marten. Het is volgens hem van belang om de kunstenaars hier met elkaar in aanraking te laten komen, zodat zij elkaar weten te prikkelen. ‘Zelf deed ik bijvoorbeeld mee aan de Open Atelierroute. Dat is een prachtige manier om mensen kennis te laten maken met amateurkunstenaars in de regio. Zulke initiatieven moeten we blijven stimuleren.’

Als voorzitter van de Stichting Kunstmomenten Noordenveld, gaat Marten zich alleen maar meer bezig houden met kunst. ‘Ik heb al twee vergaderingen gehad met het bestuur en we zien wel hoe dit verder loopt. Met het bestuur gaat het prima, dus daar maak ik me geen zorgen over. Of kunstenaars goed zijn in vergaderen? Laat ik het zo zeggen: een klein beetje structuur is wel goed tijdens het vergaderen.’