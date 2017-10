Nieuwe voorzitter Sportstimulering Noordenveld

Ard Vrielink geeft hamer door aan Michiel Hoek

NOORDENVELD – Na 4,5 jaar houdt Ard Vrielink het voor gezien als voorzitter van Sportstimulering Noordenveld (SSN). In Michiel Hoek is de gedroomde kandidaat gevonden om hem op te volgen, geeft Vrielink aan. “Het idee was om dit vijf jaar te doen en dan te kijken of er een geschikte opvolger voorhanden was. Die diende zich nu al aan in Michiel, waardoor we besloten om niet langer te wachten met het doorgeven van de voorzittershamer.”

Sportstimulering Noordenveld heeft de laatste sowieso al een vernieuwingsslag gemaakt, aldus Vrielink. “Er is veel veranderd in de organisatie. Veel nieuw bloed bijgekomen en dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Het zorgt voor nieuw elan en frisse ideeën. Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren is bijna klaar en met Michiel is er een capabele opvolger gevonden waar we allemaal ontzettend blij mee zijn. Ik geef met een gerust hart de hamer over.” Helemaal vertrekken doet de voormalig voorzitter overigens niet bij de organisatie waar hij zich jaren met veel plezier voor heeft ingezet. “Nee, ik blijf betrokken bij sommige projecten en zal natuurlijk ook mee blijven denken.” Michiel Hoek zegt enthousiast te zijn over zijn nieuwe avontuur als sterke man bij SSN. “Eerlijk gezegd, dit kwam op mijn pad”, vertelt hij. “In het verleden heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, en altijd met veel plezier. Dit is gewoon een nieuwe en ontzettend leuke uitdaging.” Hoek zegt veel met sport te hebben. “En bovendien is SSN natuurlijk een fantastische club mensen die goed werk doet. Het is een eer aan te mogen sluiten bij deze organisatie en mijn stempel te kunnen drukken op het sportgebeuren in deze gemeente.” Met het nieuwe beleidsplan om de hoek is SSN klaar voor een volgende periode waarin er weer veel nieuwe initiatieven op poten worden gezet. “We zijn momenteel bezig met een nieuw en groot evenement”, verklapt Hoek, die overigens niet wil zeggen wat er precies op stapel staat. “Het staat nog in de kinderschoenen, dus is het niet raadzaam om alles nu al uit de doeken te doen. Maar het tot een succes maken van deze onderneming is zeker één van de doelstellingen die ik als voorzitter heb.” Uiteraard blijft het voorzitterschap van Hoek niet beperkt tot één nieuw evenement. “We willen de sport in Noordenveld nog breder op de kaart zetten. We hebben in onze gemeente een behoorlijk aantal echte toppers, maar ook zeer veel enthousiaste recreanten. SSN gaat zich op beiden richten, want alle sporters verdienen onze aandacht. Ongeacht het niveau. Verder willen de avondvierdaagse verder uitbouwen. Nadat deze een paar jaar geleden nieuw leven in is geblazen loopt het goed. Maar het kan natuurlijk nòg beter. Met nog meer deelnemers. Dus gaan wij scherper kijken naar hoe wij dit kunnen bereiken. Verder zijn mensen die zelf een idee of een initiatief hebben natuurlijk welkom om bij ons aan te kloppen. Wij helpen en denken graag mee om ook hun project, mits haalbaar, goed op de kaart te zetten. SSN wil alle vormen van sport op een leuke en attractieve manier promoten.” Ook het Sportgala heeft de aandacht van de nieuwe voorzitter. “De afgelopen jaren is het een groots evenement geworden, waar goed presterende sporters en sportploegen op een leuke manier in het zonnetje worden gezet”, vindt Hoek. “Uiteraard wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de volgende editie van het gala dat inmiddels voor de 14e keer op de agenda staat. Net als voorgaande jaren is De Pompstee in Roden de plek waar het sportevenement zal plaatsvinden.” Ook wordt dit jaar de avond –gehouden op 27 januari 2018- omlijst met sportieve en muzikale intermezzo’s. “Wij kijken nu al uit naar het Sportgala”, aldus Hoek opgetogen. “Toch elk jaar weer een hoogtepunt van jewelste voor zowel SSN als de sporters en sportverenigingen.” Meer informatie over het Sportgala Noordenveld 2017 is te vinden in het kader hieronder.

KADER:

Sportgala zoekt naar sporttoppers!

NOORDENVELD – Zaterdag 27 januari wordt voor de 14e keer het Sportgala van Noordenveld georganiseerd. Place-to-be is het vertrouwde decor van de Pompstee in Roden, waar wederom een spetterende show zal worden neergezet, waarbij Noordenveld haar grootste sportpareltjes zal huldigen. Maar wie dat zijn? Op dit moment buigen de clubs en verenigingen in Noordenveld zich over de grote vraag wie volgens hun de beste of meest opvallende sporter is geweest van 2017. Dat gebeurt in een zestal categorieën: Talent van het Jaar, Sporter(s) met een beperking, Sportevenement van het Jaar, Sportploeg van het Jaar, Sportman van het Jaar en Sportvrouw van het Jaar. Uit de toegezonden kandidaten zal een onafhankelijke commissie van de SSN per categorie de nominaties bekend maken. Dan is het laatste woord aan de lezers van De Krant en de jury. Uiteindelijk bepalen zij wie er met de hoogste eer mag strijken.