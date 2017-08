Nieuwe wandelroute Onlanden vanuit Roderwolde

RODERWOLDE – Stichting Het Drentse Landschap heeft een nieuwe wandelroute van 12 kilometer rond de Onlanden uitgezet. De route is gratis af te halen bij Molen Woldzigt in Roderwolde. Sinds de eerste plannen in 2004 is zo’n 3000 hectare ten noorden van Roderwolde veranderd in een onafzienbare natte wereld met graslanden, moerassen, moerasbosjes en kreken. De Onlanden strekken zich uit van het beekdal van het Eelderdiep tot het Leekstermeer. Bij extreme regenval kan het gebied zo’n tien miljoen kubieke meter water tijdelijk bergen. Als je over de kades langs de Onlanden loopt, kun je je bijna niet voorstellen dat het grootste deel van dit gebied nog geen tien jaar geleden pas aan de natuur werd teruggegeven.

De wandeling gaat ook naar een unieke natuurgebied De Kleibosch en biedt prachtige vergezichten over het Leekstermeer. Ook het afgelegen oude buurtschap Sandebuur wordt bezocht. Hier vestigden zich al in de middeleeuwen de eerste boeren op de smalle zandrug in het veen. Meer informatie vind je op de website: www.woldzigt-roderwolde.nl