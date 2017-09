Nieuwe wandelroute voor Marum

MARUM – Marum is een nieuwe wandelroute rijker. Zaterdag werd de nieuwste route onthuld bij de Romaanse Kerk. Dat is de startlocatie van de route die de wandelaars naar de Marumerlage leidt. De route start bij de Kerktoren en gaat langs de Bult naar de Lageweg, om via nieuwe oversteken op de Marumerlage uit te komen. Rondom de Marumerlage is een wandelroute uitgezet met informatie over de natuur en historie van dit moerasgebied. Het is de bedoeling de Marumerlage door herinrichting te verbinden met natuurgebieden als het Leekstermeer, de Onlanden, het Reitdiep en Middag Humsterland. De vroegere zeearm van de Oude Riet vervulde ooit deze rol. Het herinrichtingsproces wordt tijdens de inwijding van de Marumerlage symbolisch overgedragen aan de overige Westerkwartiergemeenten. Tevens was de Romaanse Kerk geopend in verband met Open Monumentendag. In de kerk waren drie exposities over de omgeving te bezichtigen.