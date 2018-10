Nieuwe wedstrijdkleding voor VV Veenhuizen

VEENHUIZEN -Bij de start van de nieuwe competitie op zaterdag 22 september is de kersverse 3e klasser VV Veenhuizen voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. Deze kleding was beschikbaar gesteld door de hoofdsponsor Garage Dorenbos te Norg.In de voetbalkantine werd Jan Dorenbos voor aanvang van de wedstrijd welkom geheten door Ton Groenendijk als vertegenwoordiger van de sponsorcommissie. Hij memoreerde, dat Dorenbos een zeer trouwe hoofdsponsor was, immers hij was dat al meer dan 30 jaar. De aanwezigen bedankten hem daarvoor met een enthousiast applaus.

Aan Jan Dorenbos werd gevraagd de nieuwe shirts uit te reiken aan het team, hetgeen hij met verve deed. Nadat aanvoerder Bram Schmidt als dank een mooi boeket had aangeboden en het team de kleding had aangetrokken begaf men zich naar de hoofdtribune, waar een foto werd gemaakt van het team en de hoofdsponsor.