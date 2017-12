Nieuwjaarsduik Ronostrand met vernieuwd parcours

EEN – Op 1 januari 2018 vanaf 14.00 uur kan het nieuwe jaar weer goed beginnen met een bezoek aan het sfeervolle Ronostrand te Een. Dan staat de Unox Serieuze Nieuwjaarsduik weer op het programma. Ook dit jaar mag de organisatie dit predicaat uitdragen. Werkgroep Tsjernobyl en het Ronostrand zijn wederom verantwoordelijk voor dit prachtige evenement. De organisatie is zeer verheugd dat Fitnesscentrum Roden als sponsor dit jaar verbonden is aan de nieuwjaarsduik.

De editie van 2017, was een enorm groot succes onder prachtige weersomstandigheden vond vorig jaar de duik plaats, met een record aantal toeschouwers en een record aantal van 175 duikers. De media waren lovend over het evenement. Al deze mensen renden met de welbekende oranje Unox-muts op hun hoofd het water in, om zich vervolgens op te warmen aan een kop heerlijke warme Unox erwtensoep Om mee te mogen doen aan de duik betaal je € 3,00 dit bedrag komt ten goede aan de Werkgroep Tsjernobyl Roden.

Net als vorig jaar willen wij het de deelnemers zo comfortabel mogelijk maken, omkleden is mogelijk in het verwarmd hoofdgebouw van het Ronostrand.

Inschrijven voor de Nieuwjaarsduik is mogelijk vanaf 13.15 uur bij het Ronostrand.