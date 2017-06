Nina Hiddema interimmanager Landgoed Mensinge

RODEN – Nina Hiddema moet orde op zaken stellen op Landgoed Mensinge. Zij is gisteravond in de raad benoemd als interimmanager voor het landgoed. Hiddema vertrok in april als directeur/programmeur van het Geert Teis theater in Stadskanaal. Daarvoor was ze waarnemend directeur van RTV Drenthe waar ze onder andere de professionaliseringsslag en nieuwe vormgeving van de programmering van televisie en radio op haar naam kon schrijven. Een dame met de nodige ervaring dus. Wethouder Alex Wekema is gelukkig met de keuze.

Wethouder Alex Wekema: “Met de benoeming van Nina Hiddema is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van Landgoed Mensinge. Continuïteit van de activiteiten, theater, bioscoop, Winsinghhof, Museum Havezate en de Landskeuken, vinden we belangrijk. Alle theatervoorstellingen gaan dus ook gewoon door.” Doorgang van alle activiteiten is eerste prioriteit van Hiddema. Daarna gaat ze bekijken hoe het landgoed in afgeslankte vorm door kan gaan, hetzelfde dat ze eerder deed bij het Geert Teis theater. Ook daar moest herstructurering plaatsvinden door bezuiniging. FOTO: Twitter