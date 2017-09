Nina Hiddema presenteert toekomstplannen Landgoed Mensinge

‘Focus op onderdelen die toekomst hebben, verlieslijdende zaken dicht’

RODEN – Toen Nina Hiddema in juni aan de slag ging als interim-directeur van Mensinge trof ze een ‘uniek complex’, een parel om te koesteren. Maar ook een complex dat technisch zo goed als failliet was. Een organisatie waarbij de boel niet op orde was. In een speciaal voor Mensinge ingelaste openbare bijeenkomst toonde Hiddema woensdagavond een foto van een open archiefkast in de raadszaal, om de puinhoop die ze aantrof te illustreren. “Belangrijke bedrijfsprocessen waren niet op orde. Het personeelsbeleid ook niet.” Hiddema veegde de afgelopen maanden de bezem door het landgoed. Niet rendabele onderdelen gingen rigoureus op slot en ze wil meer aandacht voor de onderdelen die toekomst hebben. Hiddema presenteert de toekomstplannen van Landgoed Mensinge.

Op de kop af een jaar geleden werd bekend dat er geen extra geld in Landgoed Mensinge gestopt zou worden door de gemeente. Toen het vorige bestuur na lang getouwtrek uiteindelijk opstapte, was het landgoed even stuurloos. Totdat Hiddema in juni als interim werd aangesteld. Met haar ervaring als directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal had ze wel vaker met het bezuinigingsbijltje gehakt. Afgelopen woensdag presenteerde ze haar plannen en deed een boekje open over de toestanden binnen Mensinge.

De cinema kon met 350 voorstellingen per jaar rekenen op een bezettingsgraad van gemiddeld 20 procent. Veel te weinig, stelt Hiddema. Het theater draaide daarentegen met zo’n 65 a 70 voorstellingen een gemiddelde bezetting van 65 procent behoorlijk. De Brasserie was zwaar verlieslatend. Een ‘zorgenkind’. “Het is –ondanks de enorme drive van het vorige bestuur en vrijwilligers- simpelweg niet gelukt de Brasserie in de zwarte cijfers te krijgen.” Als metafoor gebruikte Hiddema een klein huis met een passend fundament. “Wanneer je er twee verdiepingen opbouwt, is de kans groot dat het dak gaat lekken omdat het fundament het niet aankan.”

Ook een fors probleem is de Landskeuken, die inmiddels op slot is. “De Landskeuken had voornamelijk een horeca-invulling zonder dat daarvoor vergunning was.” Ook noemde Hiddema de gebrekkige afspraken met huurders van de havezate en de Landskeuken, dat ze weet aan ‘matige communicatie’. “We hebben alle commerciële verhuur van de Landskeuken stopgezet. En we hebben een punt gezet achter Mensinge Events. Bij de Brasserie zijn alle werkzaamheden gestopt. Zwaar verliesgevend. We overwegen alleen open te gaan tijdens voorstellingen. Tijdens de Rodermarkt blijft de Brasserie ook gesloten.” Hiddema kan niet aangeven hoe groot de verliezen exact zijn. “Dat ligt ingewikkeld. Mensinge bestond uit vier verschillende stichtingen. Dat hebben we nu teruggebracht naar één. Het verlies van de Brasserie ligt ergens tussen de 30.000 en 40.000 euro. Het theater draait quitte. We vinden dat de horeca zichzelf moet kunnen bedruipen, net als bijvoorbeeld in de Lawei.”

Langetermijnplan

De interim-manager zou het liefst een museumregistratie voor de Havezate willen. Het verhaal van Mensinge is prachtig, en moet vertelt worden. Heb je eenmaal zo’n museumregistratie, mag je lid worden van de museumvereniging. Bezoekers kunnen dan op vertoon van een museumjaarkaart naar binnen. Hierover wil Hiddema in gesprek met het Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. “We moeten nadenken hoe we de collectie willen laten zien. Focus, vorm en context. Welk verhaal wil je vertellen? En ook: Wat voor soort theater en cinema wil je zijn? Daar gaan we mee aan de slag. Daarbij moet je ook de tuinen van het complex betrekken, je zou er historische as van moeten maken. Een park, waar je met een soort Pokemon Go historische ridders en jonkvrouwen kunt vangen.”

Voorstellingen terug van 350 naar maximaal 100

Voor de cinema ziet Hiddema komend jaar als een overgangsjaar. “350 voorstellingen per jaar trekt deze organisatie niet. Het betekent ook 350 keer open, 350 keer schoonmaken, et cetera. Daarvoor is de bezettingsgraad van 20 procent te laag.” De cinema moet een duidelijker profiel krijgen, stelt ze, meer een ‘filmhuis’ worden. Het aantal voorstellingen moet worden teruggebracht naar zo’n 60 tot 100 per jaar. Ook wil ze actief inzetten op een groter publieksbereik. Filmliefhebbers zijn de belangrijkste doelgroep. Voor kinderen verandert het filmaanbod niet. Ook wil Hiddema het prijskaartje voor een biosbezoekje verlagen.

Het huidige bestuur is, is met Folkert Bangma als voorzitter (foto) ad interim tot 1 januari. Wat er dan precies gebeurt is nog niet duidelijk. “We zullen zeker zorgen voor continuïteit. Het zou ook kunnen dat het daarna overgaat in een definitief bestuur. Daar valt nu nog niets over te zeggen”, stelt Hiddema die aangeeft nog voor het einde van het jaar met een meerjarenbegroting te komen. “Wat we wel weten is dat er voor het einde van het jaar tussen de 75.000 en de 100.000 euro bij moet om achterstallige rekeningen te kunnen betalen. Maar dan nog hebben we een poppetje met weinig vet op de botten.”

Hiddema is erg verheugd met de enorme bereidwilligheid bij de medewerkers en de vrijwilligers om het landgoed door deze periode heen te helpen. “Er is goede ondersteuning vanuit de gemeente en een duidelijke wil om Landgoed Mensinge overeind te houden. Het publiek is achter ons blijven staan, we hebben mooie voorverkoopcijfers, de eerste cijfers van de filmclub zijn hoopgevend, de bezoekers weten de Havezate nog steeds goed te vinden. En dit kan alleen maar beter worden. Daar doen we het voor!”, besluit ze.

Wethouder Alex Wekema ziet het helemaal zitten met Nina Hiddema. “Wat Hiddema heeft aangetroffen ligt in lijn met de bevindingen uit het eerdere rapport van BMC. Naar aanleiding van dat rapport was het advies de subsidievoorwaarden aan te scherpen. Inmiddels zijn we als college ook al begonnen met het herformuleren van deze voorwaarden. Deze bevindingen onderschrijven het belang hiervan. Tegelijkertijd zijn we ook verheugd dat er in korte periode weer fundamentele activiteiten zijn opgezet en er reële kansen zijn voor de toekomst. We zien uit naar de vervolgactiviteiten op het Landgoed. We hebben alle vertrouwen in de plannen van Hiddema.”

Vlak nadat de bijeenkomst was afgelopen werd Hiddema nog even op de vingers getikt door Lijst Groen Noordenveld-raadslid Pierre Baas. Dat van de archiefkastfoto vond hij niet kunnen. “Dat doet geen recht aan de enorme inzet van het vorige bestuur”, zo zei hij. “Absoluut onnodig om de raad te overtuigen. Niet meer doen”, adviseerde Baas de interim-voorzitter. De problemen bij Landgoed Mensinge treffen overigens Cuisinerie Mensinge niet. Zij zijn volledig onafhankelijk en zijn gewoon open.