Nini Bierling neemt na 38 jaar afscheid van het CJG

RODEN – Ze valt niet in de categorie ‘ik zit mijn tijd wel uit’. Nee zeg. Sterker nog, Nini Bierling (inmiddels BN’er na 38 jaar consultatiebureau en CJG) is altijd in voor iets nieuws. Begin 60 is ze en ze gaat met pensioen. Een aderlating, volgens collega en procesmanager Christien Langeler. “Ze heeft 38 jaar bij ons gewerkt. Een geweldig mens. Communicatief ontzettend sterk. Zag de hele ontwikkeling van consultatiebureau naar Centrum voor Jeugd en Gezin als kans. Een uitdaging om zorg nog beter te maken. Dit zijn de krenten in de pap van mijn carrière als verpleegkundige, zei ze vaak. Het bood mogelijkheden om nog meer te kunnen betekenen dan opvoeden en opgroeien alleen. Liep er even iets niet zo lekker in een gezin? Nini stond er. Overlegde met andere disciplines binnen het CJG en loste het op. Wij gaan haar ongelofelijk missen, dat is zeker”, aldus Langeler.