NLdoet op 9 en 10 maart! Wat doe jij?

NOORDENVELD -Op 9 en 10 maart is het weer zover. Dan gaan scholen, bedrijven en vrijwilligers weer massaal aan de slag met hele uiteenlopende vrijwilligersklussen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk coördineert de actie in de gemeente Noordenveld.

Maatschappelijke organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Oranje Fonds voor hun klus. De organisatie en de klus moeten worden aangemeld op de website van www.nldoet.nl. Vervolgens kunt u een financiële bijdrage aanvragen. Deze aanvraag kan tot en met 31 januari worden ingediend. Advies is om zo snel mogelijk aan te vragen want als de pot leeg is, vis je achter het net. De maximale bijdrage van het Oranje Fonds is voor dit jaar 400 euro. De exacte voorwaarden vind je op de website van NLdoet.